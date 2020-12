usa,-positivo-al-coronavirus-un-consigliere-di-biden

Il deputato Cedric Richmond, uno stretto consigliere del Presidente eletto Joe Biden, e’ risultato positivo al coronavirus. Lo ha dichiarato lo staff di transizione del presidente eletto. Biden non è considerato uno stretto contatto di Richmond sulla base delle linee guida dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), ed è risultato negativo a un test ieri.

Richmond ha viaggiato in Georgia con Biden lo scorso martedì, ma le loro interazioni “sono avvenute all’aria aperta, indossando la mascherina e per meno di 15 minuti consecutivi, il lasso di tempo minimo previsto dal Cdc per un contatto ravvicinato”. “Richmond si è recato in Georgia da solo e non con il presidente eletto”, ha detto il portavoce dello staff di transizione Kate Bedingfield in una dichiarazione riportata dal sito di approfondimento politico “The Hill”.