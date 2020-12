Spread the love











Stefano Bettarini accusa Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip di averlo eliminato ingiustamente affibbiandogli un marchio infamante che non gli permette più di lavorare in tv. La permanenza di Stefano Bettarini all’interno della casa del GF Vip ha creato un record come soggiorno più breve all’interno del reality di canale cinque. Un triste primato […]

L’articolo Stefano Bettarini contro Signorini: “Grazie a lui non lavoro più in tv” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...