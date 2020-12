Sanremo 2021, ecco chi saranno i Big in gara, la diretta. C’è Fiorello: “Ama, sei un genio, elimini i giurati non i cantanti”

Tutto è cominciato prima dell’inizio. Il che è strano, va ammesso. Ma c’è di mezzo Morgan. Che a pochi minuti dall’inizio della serata dedicata a Sanremo Giovani (durante la quale verranno svelati anche i Big in gara nella prossima edizione del Festival), è stato eliminato dalla giuria. Il motivo? Trovate tutto qui.

E mentre il caso Morgan-Bugo tiene banco, Amadeus è in onda con i Soliti Ignoti.

Finalmente, alle 21:32, inizia la prima grande serata di Sanremo. Siparietto con il sempre gradito Riccardo Rossi. I rumors narrano di un cast con alcuni nomi che faranno esclamare al pubblico a casa “ma chi?“, a dimostrazione che per Amadeus contano le canzoni. E così deve essere. “Mi sento già a casa”, l’esordio di Ama. E fa bene a sentircisi, visto il successo della scorsa edizione, sua e di Fiorello. Riecco Riccardo Rossi. Che va pure bene. Solo che Amadeus lo presenta dicendo “Lo volevo con me anche questa sera”, e uno pensa “ecco Fiore”. Ma no. Non si è sciolto il sangue di San Gennaro, poteva mai entrare Fiorello adesso? Aspetteremo. Luca Barbarossa, Beatrice Venezi e Piero Pelù sono i giurati che valuteranno i Giovani in gara. Manca Morgan, ma sappiamo perché. “Vi chiedo 30 secondi di attenzione”, così Amadeus comunica la squalifica Morgan.

Ed ecco i primi tre Big in gara, alè: Francesco Renga è il primo (e di certo non rientra tra i “nomi improbabili”). Canterà “Quando trovo te”. Secondi in gara: i Coma_Cose. Non sapete di chi stiamo parlando? Ecco, è tutto scritto qui. Canteranno “Fiamme negli occhi”. Terzo campione in gara? Gaia Gozzi. Si diceva, si sapeva, ed eccola qui. Canterà “Cuore amaro”.

Perdonateci se non vi parliamo delle “nuove proposte”: lo faremo domattina, con tutti i particolari. In questo momento la nostra attenzione va ai big in gara, leggasi “cosa farà Morgan?”. Sta parlando su Instagram. Dopo aver spiegato che Amadeus gli avrebbe imposto una scelta tra l politica (?) e Sanremo, la diretta si è interrotta. Ma ecco che riprende: Morgan attacca Amadeus e canta. Una “controdiretta” a tutti gli effetti. Intanto Piero Pelù dice la sua su Wrongonyou (cantautore in gara con i giovani): “Quelli dell’orchestra godevano come dei maiali”. Bene.

Ma ecco altri 5 big. E c’è Irama, re delle hit estive, piaccia o meno. Canterà “La genesi del tuo colore”. Il quinto in ordine di apparizione è Fulminacci. State pensando “ma chi?”: tutto qui. Arriva Madame. E siamo tutti felici. Canterà “Voce”. Ancora, vedremo sul palco dell’Ariston Willie Peyote che canterà “Mai dire mai”. Anche in questo caso, è tutto qui. Ragazzi, non ci crederete ma dopo Willie arriva Orietta Berti, anche lei tra i 26 del Festival. La grande Orietta è collegata da casa “perché non è stata molto bene ma si sta riprendendo”. “Sto aspettando di fare l’ultimo tampone“, commenta lei per poi dire qualche parola sul marito Osvaldo: “Non sta tanto bene, ha avuto questa malattia molto più pesante di me ma si sta riprendendo“.

Attenzione, arriva Fiorello vestito da Darth Vader. Tolta la maschera mostra una foto di lui e Amadeus in spiaggia, da ragazzi. “Tu sei un pazzo, è troppo tardi. Qua i giovani tra un po’ li puoi mandare a The Voice Senior. Sei un genio Ama, sei l’unico che non elimina i cantanti ma i giurati” . Torna l’aria di Festival 2020: “Questa edizione sarà la fine della nostra carriera, il primo abbiamo fatto bene ma ora dobbiamo stupire”, dice ancora Fiore. E non c’è niente da fare. La coppia va. “Spero nel vaccino – continua – La Rai ha diritto ai vaccini e tu sei il primo che sarà inoculato”. Perché? “Il conduttore di Sanremo è il primo a essere inoculato”.

E ritornano i Big. Chi sono i prossimi cinque che saranno in gara a Sanremo 2021? Ermal Meta. Amatissimo dal pubblico, accolto con calore da orchestra e conduttore. Canterà “Un milione di cose da dirti”. Poi, Fasma. Canterà “Parlami”. E arriva anche Arisa, voce nobile del Festival. Canterà “Potevi fare di più”. C’è anche Gio Evan, che si ricorda per essere stato citato da Elisa Isoardi quando finì la stori con Matteo Salvini. Canterà “Arnica”. Questa cinquina la chiudono i Maneskin. “81 anni in quattro”, dice Amadeus. Canteranno “Zitti e buoni”.

E gli altri 13? Ecco, lo dice pure Fiorello, e noi abbiamo un pezzo che lo ricorda: qui. Leggetelo, se avete voglia, tempo, non abbastanza sonno: “Sanremo 2021, i cantanti sono 26 e non 20: una cosa da dire senza girarci troppo intorno“. Per la lista completa e i Giovani che andranno all’Ariston, ci leggiamo domani.