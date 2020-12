prima-di-leni-klum,-un’altra-figlia-top-su-vogue

Spread the love

Leni Klum, figlia della super top model anni ’90, la prima copertina di Vogue e le somiglianze con chi non avreste mai pensato

Leni Klum (Instagram)

Vogue è il periodico che dal 1892 è ritenuto una delle più prestigiose e autorevoli riviste di moda nel mondo.

Non a caso Heidi Klum ha scelto di dare l’esclusiva al giornale che colleziona i volti più famosi e belli del mondo per il debutto della figlia Leni nel mondo della moda.

Heidi Klum è una donna molto riservata, quando i figli erano piccoli ha sempre cercato di proteggerli dai paparazzi, non concedendo a nessuno di fotografarli in volto.

Oggi Leni è diventata una piccola donna e lo abbiamo visto tutti perchè assieme alla mamma hanno posato per il numero di gennaio di Vogue Germania.

Un debutto che non è passato inosservato ai brand di moda più prestigiosi che starebbero già facendo a gara per averla come testimonial.

Mamma Heidi ha commentato così il debutto della primogenita, figlia di Flavio Briatore ma adottata dall’ex marito della top model, il cantante Seal:

“Se a 16 anni hai il diritto di guidare un mezzo automobilistico, lo hai anche per posare sulla copertina di Vogue, anzi è un privilegio grandissimo“.

Sarà genetica, sarà che il carattere della giovane modella è molto simile a quello della mamma, ma di una cosa siamo anche certi e che non è sfuggita alla redazione di Kronic.

Leni Klum ha qualcosa in comune ad una ragazza 19enne con cui certamente non condivide la generica: Kaira Gerber. Parliamo di una delle modelle più richieste ed affermate, figlia di Cindy Crawford, super top model degli anni ’90.

