noi-disabili-non-siamo-“poveretti”:-abbiamo-bisogno-di-servizi-non-di-compassione

Mi chiamo Matteo e ho una patologia che mi impedisce di parlare e mia mamma è la mia voce. Ho deciso di fondare un’associazione che si chiama “La Cura di Chi Cura”. Abbiamo scelto questo nome proprio per sottolineare il fatto che per noi disabili è importante avere persone che ci aiutino, senza avere paura di sbagliare. Ad aiutare non si sbaglia mai. Vogliamo che l’associazione sia un luogo d’incontro per le persone disabili, familiari, amici e tutte le persone che ci aiutano. La gente spesso, quando incontra persone disabili con problemi nella parola, pensa che non siano in grado neanche di pensare. Invece abbiamo moltissime cose da dire: basta trovare il modo di comunicarle. Credo che si possa vivere senza camminare, ma non senza comunicare. Infatti cerchiamo di aiutare famiglie a trovare il modo giusto per comunicare con i loro figli, con disabilità simili alla mia. Organizziamo anche degli incontri di gruppo in presenza anche di una psicologa e un’educatrice, la stessa che mi seguiva a scuola. L’obiettivo è quello di farci conoscere alle persone non-disabili che spesso ci considerano come degli extraterrestri. Non siamo solo disabili, ma prima di tutto siamo persone che hanno desideri, passioni, emozioni… Non mi piace chi mi considera un “poveretto”. Io non mi sento assolutamente un poveretto, ma uno che vive la propria vita! Non è una vita facile, ma è comunque una vita piena e non da “poveretto”. Abbiamo delle malattie, ma non è questo che ci definisce; la disabilità è solo un aspetto della nostra vita. Organizziamo incontri nelle scuole superiori, ma mi piacerebbe andare anche nelle scuole medie. È importante sensibilizzare i bambini o i ragazzi nei confronti della disabilità. Proponiamo laboratori dove interagiscono persone disabili e no, e insieme ci sentiamo a nostro agio e in perfetta sintonia. Inoltre voglio far capire che tutti siamo diversi ed è questo a renderci unici.

Matteo

Matteo utilizza una tavoletta con delle lettere e con l’aiuto di sua madre riesce a comunicare. Quando Matteo dice che senza camminare si può vivere, ma non si può senza comunicare, mi fa molto riflettere. Io ho sempre pensato che non poter parlare fosse una cosa tremenda e non ci fosse niente da fare. Invece si può trovare lo stesso la modalità per farlo. Trovo molto importante il servizio di aiuto alle famiglie, per capire come comunicare con i propri figli. Spesso, come nel caso di Matteo, le persone disabili hanno pensieri profondi e capacità e diventa importantissimo aiutarle ad esprimere entrambi. Un’altra riflessione su cui concordo pienamente è che, prima di tutto, siamo persone, mentre in effetti spesso veniamo considerati facenti parte di un altro pianeta. In verità siamo come tutti gli altri: abbiamo una disabilità che ci impedisce di fare alcune cose, ma allo stesso tempo ci sono anche tante altre cose che possiamo fare. Anche fra le persone normali c’è chi sa fare delle cose o non le sa fare, in realtà ciò che favorisce veramente una persona senza patologie è la possibilità di scegliere. Invece, purtroppo, come spesso scrivo nei miei articoli, alcune possibilità vengono precluse in partenza a noi disabili e questo non aiuta certo l’integrazione. Per facilitare l’integrazione delle persone disabili bisognerebbe avvicinare di più le persone al nostro mondo, come dice Matteo, anche i giovani, per fargli capire che siamo persone come loro e la nostra vita vale quanto la loro. Dopo è necessario rendere accessibili i luoghi, dare più spazio alla disabilità nel mondo del lavoro… Però tutte queste cose potranno concretizzarsi, solo se si cercherà di sensibilizzare e si farà prendere coscienza a tutti che anche noi facciamo parte di questo mondo. Che io sappia, non siamo come gli alieni della serie tv Visitors che si mascherano da esseri umani per nascondere le loro sembianze aliene e uccidere. Al massimo, se vi avvicinate a chi è in carrozzina, potreste rischiare di farvi male ai piedi con le ruote. Se volete conoscere meglio l’associazione di Matteo cercate sul web l’associazione Matteo Nassigh per la cura per di chi cura https://associazionecxc.org/

Mattia Abbate, l’autore di questa rubrica, è affetto da distrofia muscolare di Duchenne. “Questo spazio – dice – è nato per aiutare chi convive con difficoltà di vario genere ad affrontarle e offre alle persone sane un punto di vista diverso sulla realtà che le circonda”. Segnalate un problema o raccontate una storia positiva di disabilità all’indirizzo e-mail

