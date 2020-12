natale,-10-giorni-di-zona-rossa-e-4-di-zona-arancione:-ristori-e-spostamenti,-le-regole

Dal 24 dicembre al 6 gennaio dieci giorni totali di zona rossa e di quattro zona arancione. E’ quanto partorito dal Governo dopo giorni di riunioni e litigi che hanno creato solo confusione tra gli italiani.

A una settimana dal Natale, arriva finalmente il decreto dell’Esecutivo che dispone la chiusura di bar, ristoranti e negozi, oltre che il divieto di uscire di casa se non per motivi di lavoro e salute, nei giorni prefestivi e festivi.

Non si potrà dunque fare nulla, o quasi, dal 24 al 27 dicembre e poi nuovamente dal 31 dicembre al 3 gennaio e dal 5 al 6 gennaio. Dieci giorni di zona rossa intervallati dal 28, 29 e 30 dicembre e dal 4 gennaio dove l’Italia passerà in zona arancione, ovvero ci si potrà spostare liberamente all’interno dei comuni e i negozi saranno aperti. Per i bar e ristoranti se ne riparla invece direttamente il 7 gennaio (non è chiaro se resteranno aperti solo per l’asporto).

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto natalizio stanziando 400 milioni per bar e ristoranti costretti a chiudere. Altri ristori sono previsti per l’inizio del 2021.

Prevale dunque la linea del rigore portata avanti dai ministri Speranza (Salute), Franceschini (Cultura) e Boccia (Affari regionali).

Dal canto suo il premier Giuseppe Conte è riuscito a spuntare la deroga per due commensali non conviventi, oltre ai minori di 14 anni, che potranno spostarsi anche con i divieti per raggiungere nelle abitazioni private familiari e parenti più stretti. Ma potranno farlo “una sola volta al giorno” e “verso una sola abitazione”, ovviamente nella stressa regione.

Il decreto prevede anche gli spostamenti per i piccoli comuni: ci si potrà muovere tra quelli sotto i 5mila abitanti ma a una distanza massima di 30 chilometri e non per andare nei capoluoghi di provincia. L’unica eccezione è rappresentata al momento dalla Campania dove il governatore Vincenzo De Luca ha annunciato un’ordinanza per bloccare gli spostamenti anche tra piccoli comuni.

