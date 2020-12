morgan-mette-in-piazza-la-faida-con-amadeus:-parole-orribili

A marzo 2021 andrà in onda il Festival di Sanremo con Amadeus, direttore artistico. Ma le polemiche sono già iniziate

Amadeus al Festival di Sanremo 2021

Ancora prima di mettere i piedi sul palcoscenico dell’Ariston, il conduttore Amadeus, va incontro a chi non ha accettato l’esclusione.

Finalmente sono stati svelati direttamente durante il programma Sanremo Giovani su Rai1 i nomi dei 26 Big in gara al Festival di Sanremo 2021. In onda dal 2 al 6 marzo, sul palco dell’Ariston troveremo nuovamente il sodale di Fiorello nei panni di direttore artistico e conduttore.

Ma ecco la lista

Francesco Renga (Quando trovo te), Coma_Cose (Fiamme negli occhi), Gaia (Cuore amaro), Irama (La genesi del tuo colore), Fulminacci (Santa Marinella), Madame (Voce), Willie Peyote ( Mai dire mai – La locura) e Orietta Berti (Quando ti sei innamorato).

Ermal Meta (Un milione di cose da dirti), Fasma (Parlami), Arisa (Potevi fare di più), Gio Evan (Arnica), Maneskin (Zitti e buoni), Malika Ayane (Ti piaci così), Aiello (Ora), Max Gazzè (Il farmacista), Ghemon (Momento perfetto), La Rappresentante di Lista (Amare).

Noemi (Glicine), Random (Torno a te), Colapesce e Di Martino (Musica leggerissima), Annalisa (Dieci), Bugo (E invece sì), Lo Stato Sociale (Combat Pop), Extraliscio feat. Davide Toffolo (Bianca luce nera), Francesca Michielin e Fedez (Chiamami per nome).

Amadeus esclude Morgan e lui si sfoga sui social

La Rai ha escluso Morgan dalla giuria di Sanremo Giovani. Non ha tollerato gli attacchi che lui ha fatto ripetutamente contro Amadeus e gli organizzatori del Festival. Che lo avevano escluso dalla gara dei big.

In un lungo post su Instagram, Morgan aveva duramente attaccato Amadeus per la sua esclusione dal festival.

“All’indomani dell’annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo ‘il pacco di Natale’, o “la balla di Mozart’, per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per ‘scelta artistica’, che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico”.

Morgan ha pubblicato su Instagram anche i messaggi privati mandati ad Amadeus