madame-in-gara-a-sanremo-2021-con-il-brano-voce.

Madame è il nome d’arte di Francesca Calearo, nata a Vicenza nel 2002. A diciotto anni ha già conquistato tre dischi d’oro, uno di platino e duettato in featuring con Marracash, negramaro e Ghali.



E’ la nuova voce libera e sfrontata della musica italiana. Madame usa un linguaggio inedito tra poesia e rap, gioca con la pronuncia e gli accenti delle parole, le assonanze e le metafore. E’ diventata un elemento di rottura innovativo nella scena urban, grazie all’originalità del suo stile. Sta costruendo qualcosa di unico, dimostrando che non sono l’età né il genere a definire il talento di un artista.



E’ simbolo di una generazione fluida, in grado di sintetizzare in maniera personale temi ed influenze più disparate, riflettendosi in un specchio volutamente rotto nel quale scoprire ogni volta una nuova immagine di sé.



“Voce” -scritto da Madame e composto da Madame, Dardust ed Estremo, produttori del brano- è la canzone che Madame presenta in gara a Sanremo 2021 nella sezione Campioni.