lockdown-e-divieti,-l’italia-aspetta-il-decreto-punitivo

L’Italia attende le comunicazioni del Presidente del Consiglio che spiegherà nelle prossime ore cosa sarà consentito fare durante tutto il periodo natalizio. Sono in arrivo ulteriori restrizioni, ma all’interno della stessa maggioranza ci sono pareri contrapposti tra chi chiede più rigore (come i ministri Boccia, Speranza e Franceschini) e chi propende per una linea più morbida.

Fino a questo momento l’ultimo DPCM, al quale quindi bisogna fare riferimento, è quello del 3 dicembre scorso che vieta gli spostamenti tra regioni nel periodo che va dal 21 dicembre al 06 gennaio, tranne che per motivi di lavoro, necessità o salute. Sarà sempre consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.

All’orizzonte però, come detto, ci sono nuove misure più stringenti. L’ipotesi più gettonata è quella di un lockdown nelle giornate festive e prefestive ad esclusione dell’Epifania. Nel dettaglio, dunque, si tratterebbe del 24, 25, 26, 27, 31 dicembre e poi ancora 01, 02, 03 gennaio. In queste date scatterebbero le regole delle aree rosse, sarebbe quindi vietato uscire di casa tranne che per comprovate esigenze, sempre da dichiarare con un’autocertificazione. Se passasse questa linea, di fatto resterebbero salvi soltanto pochissimi giorni, e cioè il 28, 29 e 30 dicembre quando si applicherebbero le regole della zona gialla. Coprifuoco sempre imposto dalle 22 alle 5 del mattino.

E tutto questo inasprimento sembra una punizione per le disattenzioni degli italiani, questo il messaggio che sta arrivando alla gente. Ma di quali disattenzioni parliamo? Delle file ai negozi in un periodo di shopping natalizio? Di strade piene negli orari e nei luoghi in cui era consentito farlo?

Dal cashback natalizio al bonus vacanze, le contraddizioni del Governo

Situazione quasi paradossale, perché il Governo ha prima cercato di salvare il commercio consentendo ai negozi di restare aperti, anche nelle zone arancioni, ma nello stesso tempo non vuole assembramenti, non vuole strade piene, non vuole file nei negozi e non vuole uno shopping intenso. Salvo poi, con la misura del cashback natalizio, che tra l’altro non sta funzionando come dovrebbe, incentivare invece le spese.

Contraddizioni in uno scenario surreale, un po’ come lamentarsi degli italiani che quest’estate hanno affollato spiagge e discoteche promuovendo però il “bonus vacanze”. Sembra un Governo disorientato.

Dopo l’incontro con le Regioni vedremo cosa ne uscirà, se sarà lockdown totale dal 24 dicembre al 03 gennaio (qualcuno nel Governo vorrebbe si arrivasse anche al 6 gennaio) o se verrà salvata solo la forma, imponendo un lockdown nei festivi e prefestivi, che poi di fatto sarebbero 8 giorni su 11. Praticamente quasi tutti!

