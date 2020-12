jo-squillo-e-gli-apprezzamenti-al-re-dei-tronisti:-ecco-l’accaduto

Jo Squillo è un personaggio molto noto in Italia. Un ex tronista sembrerebbe aver attirato su di se le attenzioni della quasi sessantenne.

Jo Squillo fu una vera icona degli anni 80 e 90. Diventata famosa per la sua musica ma anche per il suo carattere sopra le righe. Non ancora maggiorenne infatti esordisce nella musica proponendo un movimento punk italiano che all’epoca fece molto discutere.

Fu una vera rivoluzionaria nell’ambito musicale ma non solo. Il suo gruppo era composto da molte donne anti maschiliste che non sdegnavano di ostentare il proprio pensiero anche con atteggiamenti poco consoni, come quando durante un loro concerto lanciarono dei tampax macchiati di rosso ad uno sconcertato pubblico milanese.

Come artista riesce nella difficile arte di adeguarsi al cambiamento e con l’avanzare del rock incide svariati album con il sound che rivoluzionò la musica. Ma non finisce qui perché con la disco che cominciava a prendere piede riesce ad ancora una volta ad adeguarsi e a rimanere sulla cresta dell’onda diventando un’icona della musica di quel tempo.

Insomma Jo Squillo è un personaggio storico della musica ma non solo. Possiamo ricordarla come una attivista di primo ordine per quanto riguarda i diritti femminili, quest’oggi è tornata a far parlare di se per motivi molto differenti.

Jo Squillo e quel like galeotto

La vita sentimentale della cantante ha sempre interessato tutti anche se non ha lasciato molto spazio alle cronache rosa. Giovanna Coletti (in arte Jo Squillo) ha praticamente sempre avuto lo stesso compagno, Gianni Muciaccia, con il quale dopo anni di fidanzamento si è finalmente sposata, i due però non hanno mai avuto figli.

Lei non ha mai sofferto il fatto di non essere mamma anzi spesso ha detto che secondo lei dovremmo ottenere un cambiamento culturale in quanto le donne non dovrebbero essere viste solo come mamme.

Nonostante la felicità del suo matrimonio negli ultimi giorni è stata al centro dell’attenzione per qualche like di troppo apparso sul profilo di un noto influencer. Stiamo parlando addirittura di Francesco Monte, ex tra le altre della sorella della famosissima Belen, Cecilia Rodriguez.

Non dovrebbe esserci nessuna trama nascosta dietro questi like, dopotutto Jo Squillo si sa è sposata da parecchi anni ormai ed il suo rapporto con il marito a quanto ne sappiamo è sempre ottimo.