in-cina-super-soldati-geneticamente-modificati

Vi ricordate Gattaca, il film con Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law? Racconta una società distopica in cui è possibile far nascere esseri umani senza imperfezioni, con un preciso corredo genetico.

Un film di fantascienza imperdibile per gli amanti del genere, che rischia addirittura di essere superato dalla realtà dei giorni nostri.

Gli esperimenti in Cina

Il governo cinese sta conducendo da anni esperimenti scientifici di modificazione genetica per progettare super soldati, dotati di grande vigore e forza muscolare.

La notizia è stata data da John Ratcliffe, il direttore dell’Intelligence nazionale degli Stati Uniti, in un editoriale pubblicato sul Wall Street Journal.

Cos’è la tecnologia Crispr Cas-9?

Molto probabilmente una delle principali tecnologie utilizzate dal governo cinese per aumentare l’efficacia di combattimento dei soldati è il Crispr-Cas-9.

Il nome è complicato, ma per capire in cosa consiste questa tecnica bisogna immaginare la funzione del taglia e incolla di un software di scrittura sui computer.

Cas-9 è la proteina che, come una forbice, taglia il preciso filamento di dna che si vuole eliminare. Il meccanismo prosegue poi con la funzione incolla, cioè con la sostituzione di questo filamento di dna tagliato con il “dna toppa” fornito dall’esterno che contiene nella sua sequenza i geni creati artificialmente che si vogliono inserire.

Va detto che con questa tecnologia si potrebbero sconfiggere gravi malattie di origine genetica.

Le gemelline geneticamente modificate

Il problema è che, all’inizio del 2019, uno scienziato cinese He Jiankui ha annunciato al mondo la nascita in Cina di due gemelline geneticamente modificate, pensate e realizzate per resistere al virus dell’HIV. Si tratta forse della più importante scoperta scientifica degli ultimi anni, che pone grossi e inquietanti interrogativi etici.

Gli interrogativi etici

Sarà possibile in futuro ordinare bambini programmati geneticamente con le caratteristiche che si desiderano?

E poi una società in cui esistono super uomini e uomini normali non sarà una società ancora più elitaria e ancor più ingiusta?

Se questo scenario di superuomini biologicamente perfetti dovesse malauguratamente realizzarsi, l’auspicio è che gli uomini generati normalmente abbiano sempre un qualcosa in più nell’anima, cioè a livello spirituale, rispetto ai superuomini e che ci sia sempre, come in Gattaca, una Uma Thurman pronta ad innamorarsi di loro.

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza.

