il-miglior-panino-d’europa,-lo-puoi-fare-a-casa

Carne, pane, salse: tutti i prodotti dell’Azienda Agricola di Porcobrado a Cortona da combinare per creare il miglior panino che possiate immaginare

Il panino di Porcobrado in neanche cinque anni ha conquistato Milano e poi tutta l’Europa: “Best Sandwich” al “The European Street Food Awards 2017” di Berlino, Campione Regionale Street Food Gambero Rosso 2018,Tuscany Food Awards Menzione Speciale 2019, Vincitore The European Street Food Awards Italia 2020 e in più, riconoscimento senza targa, il food truck Porcobrado ha sfamato il pubblico del Jova Beach Tour 2019.

Il panino a filiera diretta

Ma cos’ha di speciale questo panino? Una farcitura di spalla di cinta cortonese affumicata con legna da frutto, salata, marinata e cotta a bassa temperatura, lavorazione che dalla carne cruda a quando arriva nel panino vuole 100 ore di lavorazione, una pagnottina di grano antico, Grano Verna di Cortona, le salse, rigorosamente homemade e toscanissime, con jalapeno coltivato a Cortona, la salsa con aglione coltivata a Cortona, con il Syrah coltivato, spremuto e imbottigliato sempre a Cortona e la cipolla, che ve lo dico a fare, toscana, coltivata a Cortona. Tutto frutto dell’impegno dello stesso produttore (l’Azienda Agricola di Porcobrado a Cortona) che garantisce un canale diretto, senza interruzioni, fino al consumatore.

#DaAssagiare la Porcobrado Box

Ma è questa è storia recente, ma antica, perché Angelo Polezzi continua la sua performance e dalla sua azienda agricola ora raggiunge tutta Italia: arriva la sua box campionessa di bontà che in 10 minuti permette di prepararsi il miglior panino d’Europa a casa. Da abbinare magari a una birra toscana? Sì, arriva anche quella da Cortona.