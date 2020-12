i-social,-l’informazione-e-gli-interessi-dei-potenti

Nei giorni successivi alle elezioni presidenziali Usa, Facebook ha modificato il proprio algoritmo in modo da favorire la visibilità delle notizie prodotte da fonti definite “più autorevoli” incrementando il flusso di news provenienti da testate come il New York Times o la CNN.

Si tratta di media sicuramente non vicini a Trump con i quali, anzi, il tycoon in più occasioni ha avuto modo di scontrarsi. E sappiamo però quanto un social così importante e così diffuso possa influenzare l’opinione pubblica! Adesso però Facebook ha deciso di annullare quelle modifiche degli algoritmi ripristinando di fatto le condizioni precedenti alle elezioni.



“Questa è stata una modifica temporanea che abbiamo apportato per limitare la diffusione di affermazioni imprecise sulle elezioni”, ha detto Joe Osborne, un portavoce di Facebook. “Stiamo comunque ancora facendo in modo che le persone vedano notizie autorevoli su Facebook, specialmente durante i principali cicli di notizie e intorno a importanti argomenti globali come elezioni, Covid-19 e cambiamenti climatici”.

L’importanza del “dubbio metodico”

Che le notizie siano fake o siano invece attendibili purtroppo è sempre più spesso al vaglio di persone che hanno un controllo molto forte dell’opinione pubblica e che inevitabilmente non possono non curare i propri interessi. Ci sono notizie palesemente false che è giusto bloccare sul nascere, ma ce ne sono altre che danno fastidio, che non sono riprese né confermate da cosiddette “fonti ufficiali”, anche per ovvi motivi, e che riescono a circolare con estrema difficoltà. La libertà di informazione passa soprattutto attraverso la libertà di insinuare il dubbio, il “dubbio metodico” come diceva Cartesio, il dubbio come metodo per mettere alla prova le conoscenze in nostro possesso e giungere così a certezze più difficilmente dubitabili.

Quello delle notizie che corrono sui social è un tema sempre di grande attualità che non può essere affrontato in modo marginale. Il potere in mano a chi controlla mezzi come Facebook, Twitter e i vari altri social così diffusamente presenti è davvero immenso. Si tratta pur sempre di soggetti privati che hanno comunque interessi da tutelare.

REALIZZIAMO INSIEME L’OTTAVA TELEVISIONE ITALIANA, CHE SIA FINALMENTE UNA TV DEI CITTADINI! €91.858 of €100.000 raised Fermati e rifletti: che tu sia giovane o che abbia alle spalle ormai diverse primavere, quante volte ti è capitato di vedere una televisione che nascesse per l’esclusiva volontà dei cittadini? Sta avvenendo oggi, e sta accadendo in Italia. Per la prima volta abbiamo la possibilità di finanziare non un giornale, non un semplice canale youtube, ma un’informazione diversa, al vertice della piramide dell’informazione, che possa raggiungere milioni di italiani e che sia davvero libera. In questo video Claudio Messora e Virginia Camerieri vi raccontano la magia che sta avvenendo sotto ai vostri occhi, e vi chiedono di crederci. Non è mai bastato così poco per ottenere così tanto, perché Democrazia è Confronto, e già solo offrire un punto di vista diverso a milioni di cittadini, nell’era della censura social e del pensiero unico dominante, è un atto rivoluzionario. Non è più il momento di essere nichilisti né quello di dividersi: sarà una televisione di tutti, e per averla ti chiediamo solo di partecipare con il tuo piccolo atto di fiducia mensile. Riusciresti a sopportare, quando un giorno ogni spazio dovesse chiudersi – come già avvenuto in passato – il rimorso o il rimpianto di non averci provato quando sarebbe bastato così poco per far accadere il miracolo? Diventa un editore della nuova televisione. Fai una donazione mensile ricorrente, o sottoscrivi un piccolo abbonamento. Potrebbe essere l’ultimo spiraglio aperto, nel quale infilarsi prima che la pesante paratia stagna del controllo sociale si chiuda del tutto.

Niente e nessuno potrà più manipolarti, con i suoi trucchi per convincerti che la guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.

Manuale di Autodifesa per Sovranisti: il primo libro edito da Byoblu. Scritto da Francesco Carraro.