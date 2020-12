Spread the love











Colpo di scena nella puntata di questa sera del GF Vip. In arrivo un severo provvedimento disciplinare. Uno dei Vipponi potrebbe abbandonare la casa per una grave violazione del regolamento. Un nuovissimo colpo di scena è in arrivo durante la ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip. Oltre ai Vippponi in nomination Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis […]

L’articolo GF Vip, in arrivo severo provvedimento disciplinare “potrebbe abbandonare” proviene da Leggilo.org.

Mi piace: Mi piace Caricamento...