fiorello-interviene-ad-amasanremo-e-prende-in-giro-amadeus-sul-caso-morgan

Spread the love

E’ andata in diretta ieri l’ultima puntata di AmaSanremo, nella quale il conduttore Amadeus ha rivelato i nomi dei big in gara al Festival di Sanremo 2021 e durante la quale è intervenuto in collegamento da casa anche Fiorello, suo braccio destro.

Fiorello, come al solito, avrebbe affettuosamente preso in giro il mattatore della kermesse musicale proprio circa il caso Morgan. Quest’ultimo, infatti, è stato squalificato dalla giuria per la scelta dei cantanti che faranno parte della categoria giovani. Il motivo? Una dura critica nei confronti di Amadeus dopo che quest’ultimo avrebbe deciso di scartarlo dalla gara nella categoria big.

Fiorello, dunque, avrebbe preso in giro Amadeus prima presentandosi con la maschera di Darth Vader e mostrano una loro fotografia insieme molto goliardica. In seguito, rispetto al caso Morgan, lo showman siciliano si sarebbe rivolto ad Amadeus con queste parole:

Tu sei un pazzo, sei l’unico che fa un festival che non elimina i cantanti ma i giurati! fonte: fanpage.it

Amadeus avrebbe accolto la battuta con una risata, ma Fiorello avrebbe continuato lo scherzo tirando in ballo anche la catfight tra Wanda Nara e Luciana Littizzetto:

Questo sarà il festival che sancirà la fine della nostra carriera! Sarà un disastro, una débâcle! Amadeus, toccati in diretta! Ho un’idea, facciamo come Wanda Nara! Io e te, nudi, sul dorso del cavallo della Rai, mentre Coletta ci frusta! fonte: fanpage.it

Infine Fiorello, facendo sempre riferimento alla cronaca italiana, avrebbe anche ironizzato sulla messa a disposizione dei vaccini anti Covid-19:

Parli di marzo, speriamo tutti nel vaccino. Sai che la Rai ha diritto ai vaccini? Tu sei il primo che sarò inoculato, perché i conduttori di Sanremo si inoculano per primi, il direttore inoculato per secondo. Io non mi inoculo, mi inoculerò dopo! fonte: fanpage.it

L’appuntamento per il Festival di Sanremo 2021, per adesso, rimane a marzo 2021 e Amadeus ha già avvisato: ogni puntata sarà piacevolmente lunga!