Fabiana Macaluso e Sanremo degli Artisti nel cuore

Fabiana Macaluso la Pittrice del sesto senso dopo Novella2000 dichiara di voler partecipare ad una trasmissione televisiva di valore, dove potersi raccontare, e far conoscere non solo il suo mondo da Artista di calibro internazionale, ma soprattutto la sua figura come attivista mondiale che si occupa di aiutare gli altri, soprattutto in Africa, dove vuole costruire due pozzi, e procurare vaccini per la malaria indispensabili per tutta la popolazione indigena. Sappiamo della Macaluso inoltre che è fidanzata con Alessio Partenopeo, cantante di una generazione esclusiva, dove si professava la propria Arte con il cuore, la dove le melodie erano poesia.

Alessio e il suo sogno di voler sfondare a Sanremo, la città per eccellenza della musica nel quale sono approdati i migliori cantanti e artisti internazionali. In questo periodo Alessio potrebbe anche incidere un pezzo, il Covid non ci ha tolto la voglia di cantare, e di divulgare messaggi d’amore, e chissà che il pezzo non venga presentato? Seguiti dalla Manager Debora Cattoni siamo certi che il nome di Alessio si divulgherà quanto prima come già quello della Macaluso sta toccando le migliori riviste e ci auguriamo di vederla in una trasmissione televisiva come il sensitivo Salvatore Giorgio ha già realizzato, con due ospitate nel giro di una settimana dalla Regina di canale 5, la nostra Barbara D’Urso, fra l’altro anche il sensitivo della percezione extrasensoriale ha previsto alla D’Urso la sua presenza come conduttrice nel prossimo Sanremo 2022, chissà che questa squadra vincente ci dia presto liete notizie? Per ora auguriamo un successo meritato a questi talenti umani che potrebbero dar voce a nuove leve dello show business.

