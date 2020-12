Dal 7 gennaio a Milano i negozi aprono alle 10,15. Sala: “Così evitiamo affollamento sui mezzi nelle ore di punta”

A Milano dal 7 gennaio i negozi apriranno alle 10,15 per evitare assembramenti sui mezzi pubblici al mattino, che nelle ore di punta avranno già gli studenti e i lavoratori che iniziano turni molto presto. Ad annunciarlo il sindaco di Milano Beppe Sala.



“Mi ha appena scritto il prefetto Renato Saccone – ha spiegato il sindaco a Timeline su Sky Tg24 -, perché dal 7 gennaio i negozi di Milano, esclusi gli alimentari e i bar, apriranno alle 10,15 e così scaglioniamo un po’ gli orari della città”.

E sulle decisioni del governo su Natale per una possibile zona rossa nazionale il sindaco ha aggiunto: “Mi pare che si stia andando verso una decisione del genere e io non ho nulla da eccepire”, ma in questo momento “chiediamo certezza: sapere le cose e permettere che ci si organizzi”.