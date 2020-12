covid,-von-der-leyen:-“via-alle-vaccinazioni-nell’ue-nei-giorni-27,-28-e-29-dicembre”

BRUXELLES – Si parte il 27 dicembre con le vaccinazioni contro il Covid in tutta Europa. E’ Ursula von der Leyen ad annunciarlo da Bruxelles, spiegando che l’atteso V-Day europeo in realtà sarà spalmato su tre giorni, dal 27 al 29 dicembre. Un evento ad alto tasso simbolico, voluto dai governi e dalle istituzioni Ue anche per sensibilizzare l’opinione pubblica del continente sulla necessità a immunizzarsi per sconfiggere la pandemia. “E’ il momento dell’Europa – ha affermato la presidente della Commissione europea – proteggiamo i nostri cittadini, noi siamo più forti insieme”. “Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l’Italia e per l’Europa – è il commento del ministro della Salute, Roberto Speranza – Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l’inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta”. Il via libera dell’Autorità europea del farmaco (Ema) al primo vaccino, quello di Pfizer, è atteso per lunedì 21 dicembre. Due giorni dopo, il 23 dicembre, sarà la Commissione europea bruciando le tappe delle procedure burocratiche a dare l’ok finale alla sua commercializzazione. Nelle ore successive, si prevede il 26 dicembre, le prime fiale lasceranno gli stabilimenti belgi per raggiungere, contemporaneamente, tutti i paesi dell’Unione probabilmente all’interno di una coreografia europea. Non a caso ieri intervistato da Repubblica il vicepresidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, aveva affermato che il vaccino sarebbe stato “il regalo di Natale per tutti gli europei”. Nel frattempo l’Ema ha anche anticipato al 6 gennaio la riunione per la valutazione del vaccino Moderna, che negli Stati Uniti ha avuto il via libera dalla Food and drugs administration.

Dunque dal 27 al 29 dicembre ci sarà l’avvio della campagna congiunta Ue di vaccinazione con le prime somministrazioni, quindi i singoli paesi lanceranno il proprio piano di immunizzazione di massa a seconda dell’organizzazione predisposta dai propri governi. L’Italia, ad esempio, punta a partire con le prime inoculazioni simboliche del V-Day continentale già il 27 dicembre immunizzando membri del personale sanitario, quindi ai primissimi di gennaio, ma dipenderà anche dai tempi di consegna di quantità adeguate di dosi da parte di Pfizer, si partirà con la campagna di massa.

I vaccini sono stati acquistati dalla Commissione europea a nome dei Ventisette: in totale l’Unione ha in portafoglio circa 2 miliardi di dosi spalmate tra sei aziende produttrici. Proprio oggi Bruxelles ha chiuso un nuovo contratto, questa volta con Novavax, per altre 200 milioni di fiale, 100 acquistate e 100 opzionate, portando a sette i vaccini in portafoglio in modo da coprirsi in caso di eventuali ritardi come quelli già registrati da Sanofi (i tempi di arrivo sono incerti in quanto legati ai progressi dei singoli produttori nella strada che porta all’ok dell’Ema).

Intanto a Bruxelles c’è preoccupazione per la riluttanza di ampie fasce della popolazione a immunizzarsi, tanto che a ore sarà lanciata una campagna europea di comunicazione per spiegare che il vaccino è sicuro e che il suo via ibera da parte della autorità dell’Unione si basa su solidi dati scientifici. La Ue ha impiegato qualche giorno in più all’autorizzazione rispetto, ad esempio, al Regno Unito proprio perché ha esaminato a fondo i risultati della sperimentazione e perché ha messo a punto un rigido protocollo di monitoraggio legato all’autorizzazione condizionata che permetterà di tenere sotto stretto controllo l’andamento delle campagne di vaccinazioni in tutti i partner dell’Unione, pronta a emettere raccomandazioni per ritararle in caso di eventi avversi o di nuove evidenze, anche sull’efficacia, che dovessero emergere in corso d’opera.