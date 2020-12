bob-hearts-abishola-riparte-su-premium-stories-dal-19-dicembre-2020

In questo articolo trovi tutto quello che sappiamo sulla prima stagione di Bob Hearts Abishola, serie tv statunitense nota anche con il titolo BOB❤ABISHOLA. È prodotta dal pluripremiato Chuck Lorre, insieme a Eddie Gorodetsky, Al Higgins e Gina Yashere.

Bob Hearts Abishola quando riparte su Premium Stories? Il 19 dicembre 2020

Il numero “19” è fortunato per i fan di Bob Hearts Abishola. La serie, infatti, debutta in Italia il 19 gennaio 2020 su Premium Stories. Bob Hearts Abishola quando riparte dopo una pausa, sempre su Premium Stories? Gli episodi inediti, vale a dire dal diciottesimo in avanti, vanno in onda dal 19 dicembre 2020 in Italia.

L’appuntamento è da sabato 19 dicembre 2020 su Premium Stories alle 22.05 con due episodi.

Bob Hearts Abishola serie tv quando esce in Italia? Il 19 gennaio 2020

continua a leggere dopo la pubblicità

La data di uscita italiana di Bob Hearts Abishola, come accennato, è il 19 gennaio 2020. A partire, infatti, dal 19 gennaio 2020 la serie arriva ogni domenica alle 21.15 su Premium Stories (Canale 122 di Sky). Nel paragrafo precedente abbiamo riportato anche la data della messa in onda della seconda parte della prima stagione (dal 19 dicembre 2020 sempre su Premium Stories).

È il 5 ottobre 2018 quando il network americano CBS ordina la realizzazione dell’episodio pilota della serie, includendo nella produzione anche la Chuck Lorre Productions e Warner Bros.Television. Risale invece al 6 maggio 2019 l’annuncio ufficiale della realizzazione della serie tv.

Con Billy Gardell e Folake Olowofoyeku nei panni del protagonisti, il debutto americano della sitcom è fissato per lunedì 23 settembre 2019.

Bob Hearts Abishola serie tv trama: di cosa parla

Bob Hearts Abishola Folake Olowofoyeku Nei Panni Di Abishola E Billy Gardell Interpreta Bob Credits Foto Di Warner Bros Entertainment Inc E Mediaset

continua a leggere dopo la pubblicità

Qual è la trama di Bob Hearts Abishola? La sitcom targata CBS gira attorno a una divertente storia d’amore, quella che finisce per coinvolgere il nostro protagonista Bob e una dolce infermiera di origini africane, Abishola.

Bob è un uomo di mezza età che possiede e gestisce una famosa fabbrica di calze a compressione a Detroit. A lavorare con lui ci sono anche la madre Dottie, la sorella Christina e il fratello minore Douglas. La monotonia delle sue giornate è però improvvisamente interrotta quando rimane colpito da un infarto causato dal forte stress. Una volta ricoverato in ospedale, Bob fa la conoscenza della sua gentile infermiera Abishola, donna di origini nigeriane.

Per Bob è amore a prima vista, e infatti l’uomo cerca subito il modo per convincere la donna a dargli una possibilità. Tuttavia per Abishola non è così semplice. La donna è infatti emigrata dalla Nigeria insieme al figlio Dele alla ricerca di una vita migliore. Una volta trasferitasi però, Abishola è stata accolta dai propri parenti super protettivi: la zia Olu e lo zio Tunde. Riuscirà quindi Bob a conquistare il cuore della sua infermiera malgrado le loro evidenti divergenze culturali?

Bob Hearts Abishola cast: attori e personaggi

Chi fa parte del cast della comedy Bob Hearts Abishola? Abbiamo già citato i due protagonisti della sitcom: da una parte l’attore Billy Gardell nel ruolo di Bob, e dall’altra l’attrice Folake Olowofoyeku in quello della protagonista femminile Abishola.

continua a leggere dopo la pubblicità

Accanto a loro troviamo anche l’attrice Christine Ebersole, qui nei panni di Dottie, la madre di Bob, Douglas e Christina. Matt Jones interpreta invece Douglas, mentre Maribeth Monroe veste i panni di Christina.

Presenti nel cast anche i due zii di Abishola, rispettivamente interpretati da Shola Adewusi e Barry Shabaka Henley. L’attrice Vernee Watson interpreta invece il ruolo di Gloria, l’addetta alla reception dell’ospedale. Infine ricordiamo la presenza anche di Travis Wolfe Jr., che nella sitcom veste i panni di Dele, il figlio di Abishola.

Bob Hearts Abishola trailer

Risale al 15 maggio 2019 il giorno in cui CBS rilascia il primo trailer ufficiale della sitcom Bob Hearts Abishola!