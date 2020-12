Amici: Maria De Filippi furiosa contro i ragazzi “è un porcile, pessima figura”

Spread the love











Maria De Filippi infuriata contro i ragazzi della scuola di Amici 2020, questa volta l’hanno combinata grossa, rimproverati dalla regina della televisione per scarsa igiene, scopriamo cosa è successo Gli studenti della scuola di Amici 2020 sono riusciti a far arrabbiare Maria De Filippi, la famosa conduttrice, si è fatta sempre riconoscere per i suoi […]

