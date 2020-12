Alfonso Signorini: “i motivi dell’astio tra Sonia e Tommaso sono più gravi di quanto pensiate”

Alfonso Signorini, durante il consueto appuntamento di CasaChi, ha avuto occasione di parlare di una delle rivalità più scottanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quella che vede protagonisti Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini.

I due non si sopportano e non si sono mai lasciati andare a convenevoli di circostanza, nè hanno mai tenuto celata l’antipatia reciproca che li unisce. Al contrario, tra i due sono già scoppiate le prime scintille, e non certo d’amore.

Inizialmente, si pensava che la tensione che permea il loro rapporto fosse dovuta al mancato saluto di Sonia a Tommaso durante la Milano Fashion Week e ad alcuni video dell’influencer verso di lei.

Alfonso Signorini ha dichiarato che il loro astio, in verità, affonda le radici in motivi ben più gravi di qualche futile screzio. Il conduttore sostiene infatti che la vera ragione per cui i due concorrenti della casa non si sopportano e si evitano accuratamente non sarebbe ancora emersa. Se non saranno Sonia e Tommaso a uscire allo scoperto, allora ci penserà il Grande Fratello Vip a tirare fuori la verità.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte sul web e ormai divenute virali su Twitter, i motivi reali del livore tra Sonia e Tommaso verterebbero sui flirt della ragazza con alcune persone molto care all’influencer milanese, in particolare Andrea Damante ed Eros Ramazzotti.

Tommaso infatti non avrebbe certo visto di buon occhio la presunta scappatella di Sonia con Andrea Damante, mentre quest’ultimo era ancora insieme a Giulia De Lellis, amica di Zorzi; per quanto riguarda il cantante Ramazzotti invece, Tommaso conosce molto bene la figlia, Aurora, anch’ella una sua cara amica.

Insomma, le mire “espansionistiche” di natura amorosa di Sonia su persone molto vicine a Tommaso non avrebbero fatto fare a quest’ultimo i salti di gioia e ciò potrebbe spiegare il perché dell’astio tra i due.

Sono davvero questi i motivi di cui parla Alfonso e che verranno trattati in puntata?