al.ta-cucina-cerca-5-nuovi-talenti-del-digital-da-inserire-nel-proprio-team

Al.ta Cucina, la community di food che porta nel mondo la cucina italiana come mediatech company, annuncia una “Call for Talent” per professionisti del digitale finalizzata all’inserimento di 5 nuove figure nel proprio team.

Nata dall’amicizia tra Alessandro Tartaglia e Simone Mascagni, Al.ta Cucina è una startup che si basa su una community di appassionati di cibo italiano pronta ad affiancare le aziende che vogliono dialogare con i foodies. I loro canali, Instagram, Facebook, Pinterest e il portale altacucina.co hanno raggiunto in breve tempo un seguito di quasi 5 milioni di follower grazie a contenuti cross mediali in grado di coinvolgere brand, chef, food blogger e semplici appassionati di food che ritrovano nei valori di Al.ta Cucina l’amore per una cucina italiana semplice, genuina e alla portata di tutti.

“Il 2020 è stato un anno difficile, ma anche quello in cui gli italiani hanno riscoperto l’amore per i fornelli. La nostra community è stata protagonista, ha aiutato a divertirsi in cucina e a rinnovare l’amore per le ricette made in Italy, da quelle tradizionali a quelle più creative” spiega Alessandro Tartaglia, Co-Founder di Al.ta Cucina “ciò ci ha permesso di lanciare importanti attività su tutti i nostri canali, nelle quali abbiamo anche coinvolto i brand partner, sempre disposti a offrire valore aggiunto alla community”.

In particolare Al.ta Cucina ha raggiunto più di 465 milioni di view e oltre 1 milione di fan dall’inizio del 2020 sui diversi canali social. Parallelamente, Simone e Alessandro hanno creato il loro primo libro di ricette, “Cosa cucinare quando non sai cosa cucinare” lanciato a ottobre da Mondadori e ora in ristampa. Negli ultimi mesi la media company ha sviluppato progetti innovativi per molteplici aziende del food e non solo. Solo nell’ultimo trimestre, 7 i nuovi brand, che si sono affidati ad Al.ta Cucina per sviluppo di idee creative e realizzazione di progetti speciali in grado di coinvolgere attivamente una community di rilievo.

Proprio per continuare a crescere anche nel 2021, con l’obiettivo di estendere all’estero la community e sviluppare contenuti e progetti sempre più interessanti ed elaborati, Al.ta Cucina ricerca le seguenti figure professionali:

Social & Digital Strategist: una persona polivalente, con esperienze in Social Media & Digital Strategy, sia in termini operativi che strategici. Per Al.ta Cucina questa è una figura altamente rilevante che avrà il compito di sviluppare strategie di crescita per le diverse piattaforme e di redigere il piano di pubblicazione dei contenuti per raggiungere determinate KPI, con il supporto del Community & Content Specialist.

Community & Content Specialist: una persona che abbia voglia di “sporcarsi le mani” indagando a fondo la fase progettuale di un piano editoriale e che si occupi della gestione e moderazione di canali Social (FB, IG, YT, TT e Pinterest). Ciò che conta per chi desidera candidarsi è la passione e la voglia di interagire quotidianamente in modo attivo con la community di Al.ta Cucina, individuando i trend interni con report periodici per sviluppare strategie dedicate. In particolare si ricerca la voglia e la competenza necessarie per la stesura e la gestione del piano editoriale dei vari canali con il supporto del Social/Digital Strategist.

Growth Product Designer: una persona che sappia lavorare in maniera ibrida tra il product design e la crescita dello stesso, con esperienze di design UX/UI e conoscenze delle strategie di crescita di un prodotto.

Lead Full Stack Developer: una persona che, con il supporto di un altro full stack developer e affiancato da un product designer, diventi il punto di riferimento tech all’interno di Al.ta Cucina. Una persona con leadership, con un mindset da maker, che lavori a livello operativo per implementare nuove feature, “one piece at a time”, per raggiungere gli obiettivi macro prestabiliti. L’esperienza richiesta implica una mentalità product-driven e la conoscenza approfondita di un linguaggio di programmazione di alto livello, come Python o Javascript.

Account Executive: una persona che possa fare da tramite tra i brand partner e lo sviluppo dei progetti a loro dedicati. Al.ta Cucina cerca qualcuno con almeno due anni di esperienza che abbia gestito campagne relazionandosi direttamente con il cliente, con i creativi e con il team di produzione. Il candidato ideale ha lavorato a stretto contatto con un editore social o su progetti digitali e dovrà gestire progetti branded come: viaggi interattivi digitali per l’Italia alla scoperta delle migliori ricette regionali, challenge per creare il tiramisù digitale più lungo del web, contenuti che raccontano come vengono creati i migliori prodotti gastronomici italiani…e tantissime altre idee già pronte a partire.

