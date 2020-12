affori-e-rogoredo,-i-palazzi-diventano-green:-pareti-anti-inquinamento-e-acqua-piovana-da-riciclare

Risparmiare energia e inquinare meno, cominciando da casa. Con questo fine saranno riqualificati una vecchia officina dismessa in via Bellerio nel quartiere Affori, oggetto di demolizione per la realizzazione di un nuovo edificio Nzeb (a impatto zero) entro l’inizio del 2022, e uno stabile abbandonato in via Monte Cengio 28 nel quartiere Rogoredo, risalente al 2010 e “vittima” di degrado sociale. Obiettivo degli interventi edilizi che saranno realizzati da Teicos Group è la riqualificazione energetica profonda e la trasformazione dei condomini in una struttura ad alte prestazioni (classe energetica A4) entro i primi mesi del 2021. Entrambi i cantieri sono stati avviati in queste settimane.

Facciate autopulenti ad Affori

Ad Affori sarà realizzato Bellerio9, un progetto green building che prevede la realizzazione di due palazzine condominiali per un totale di nove appartamenti. L’edificio sarà un Nzeb, il massimo della performance energetica, che prevede consumi a impatto zero. I lavori si concluderanno in 15 mesi. Previste superfici verdi in copertura tramite le quali si contribuirà a limitare l’emissione di gas climalteranti; inoltre sarà installato un impianto fotovoltaico. Parti della facciata dell’edificio saranno rivestite di una ceramica bioattiva certificata autopulente in grado in presenza di luce solare, grazie a uno speciale trattamento, di abbattere gli inquinanti nell’aria e disgregare lo sporco depositato. Grazie all’ossido di titanio da cui è composto, il rivestimento utilizza l’energia del sole per generare ossigeno attivo in grado di aggredire lo sporco. L’ossido di titanio ha anche un’altra qualità: quella di abbattere l’inquinamento urbano dovuto agli ossidi di azoto. Il progetto di Bellerio9 in fase di acquisto è stato pubblicato da Teicos sulla piattaforma di crowfunding immobiliare Walliance e in un’ora ha raccolto 750 mila euro da circa 200 piccoli investitori

Il rendering di Rogoredo

A Rogoredo l’acqua piovana diventa una risorsa

Per l’edificio di Rogoredo si prevede l’installazione di sonde geotermiche a servizio di due pompe di calore e il monta auto per l’accesso al secondo piano interrato, oltre che il recupero dell’acqua piovana che viene conservata all’interno di una vasca di raccolta al secondo piano interrato e successivamente utilizzata per il sistema di risciacquo dei vasi igienici. E’ prevista inoltre la realizzazione di un locale tecnico al secondo interrato dove trovano posto le macchine per la produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e refrigerazione mediante un impianto a pompe di calore geotermiche, impianto ad energia sostenibile poiché utilizza lo scambio di calore con l’acqua di falda attraverso pozzi realizzati nel terreno.

“Entrambi i progetti hanno come obiettivo quello di tenere insieme l’architettura nel suo rapporto con il contesto e la città con le nuove tecnologie che sono a disposizione per ottenere prestazioni energetiche elevate e sostenibili”, sottolinea l’ad di Teicos costruzioni Lorenzo Tirelli.