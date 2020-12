101-freestyle,-il-rap-di-omar.

Omar è un ragazzo di 26 anni di Milano, ma le sue origini sono marocchine.

Ha frequentato tutte le scuole fino all’ università che però ha lasciato solo dopo qualche esame perché lavorava e perché al tempo non aveva la testa per concentrarsi ed intraprendere un percorso così impegnativo.

Ha praticato pugilato per diversi anni a livello dilettantistico facendo qualche match, addirittura insegnando questa disciplina per qualche tempo in una palestra.

Ha fatto quasi ogni tipo di lavoro: ha cominciato facendo il lavapiatti in Inghilterra per poi diventare un modello conosciuto nell’ambiente.

Omar è sempre stato attratto eccessivamente dai soldi, a suo dire perché da piccolo non ne aveva e questo lo ha portato sulla strada sbagliata, fino all’arresto.

Durante questo periodo di detenzione domiciliare ha rispolverato la sua passione per la musica; Omar faceva rap da quando aveva sedici anni, ma per mancanza di costanza e per via della sua “testa calda” molló tutto, nonostante la scrittura sia stata una passione che ha sempre mantenuto e coltivato in tutti questi anni, tra alti e bassi.

Ora avendo molto tempo a disposizione a casa per via degli arresti domiciliari ha ripreso seriamente in mano questa passione avendo molte più cose da dire, avendo un bagaglio ed un’ esperienza di vita maggiori.

Il rapper ha all’attivo un freestyle, ossia un brano senza ritornello scritto di getto intitolato “101 freestyle “ e a breve uscirà il sui primo singolo dal titolo “Toronto”.

L’ artista italo-marocchino dichiara:

“La musica per me è passione ed è sempre stata una componente importante della mia vita, la vivo come un filo tra quello che ho dentro e quello che c’è fuori – e conclude – questa volta voglio impegnarmi, essere costante e lavorare sodo per raggiungere i miei obbiettivi!”