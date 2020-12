WildGirls, la vincitrice è Yara Costa, brasiliana di Bergamo.

di Mattia Pagliarulo

La terza edizione del reality-game WildGirls ha finalmente la sua vincitrice: a trionfare e ad essere incoronata amazzone dell’anno è stata Yara Costa: ballerina, sexy star e showgirl nativa di Mariluz in Brasile ma adottata da Bergamo ormai da tanti anni.

In questa intervista rilasciata in esclusiva per noi de La Gazzetta di Milano l’audace artista ci parla di lei, dell’esperienza vissuta e dei suoi progetti futuri.

D. Yara, da svariati anni lavori in televisione spaziando tra talk show e varietà, il genere reality però ti mancava, com’è stato questo approdo?

R. Si è vero, da circa tredici anni lavoro nel campo televisivo ed affettivamente il reality mi mancava. Io sono una sexy star e vengo dall’erotismo, per tanto è difficile avere delle opportunità perché c’è una sorta di discriminazione.

Tornando a noi sono felice di aver partecipato per la prima volta ad un reality show, è stata una bella esperienza che mi mancava sia a livello umano sia a livello lavorativo, e sono riuscita concluderla alla grande.

Spero di essere invitata a partecipare anche ad altri reality perché di forza e di grinta ne ho da vendere ed adoro giocare per vincere.

D. Che esperienza rimarrà di WildGirls 3?

R. WildGirls 3 è stata un’ esperienza meravigliosa, stupenda, ho conosciuto delle ragazze veramente con un grande cuore.

Molte di loro le conoscevo solo come nome ma non avevo mai avuto il piacere di conoscerle di persona.

WildGirls ha uno staff super top con persone veramente professionali ed in gamba che sanno usare bene le telecamere e confezionare un format bello, pulito, di classe non volgare. Questo programma meriterebbe di andare in onda in una televisione nazionale!

D. Yara la tua è stata una vittoria meritatissima, hai staccato le altre concorrenti di parecchi punti. Quanto soddisfatta sei di te stessa?

R. Grazie mille. Diciamo che mi sono preparata molto per questo programma, io sono amante della palestra e dell’ attività fisica, quindi ero pronta a combattere. Sono soddisfatta di me!

D. A chi dedichi questa vittoria ?

R. Questa mia vittoria la dedico alla mia famiglia e alla mia amica Alessia che quando stavo registrando il reality in settembre ha fatto un incidente in moto ed è entrata in coma, e purtroppo non ne è ancora uscita.

Nonostante questa notizia ho onorato il contratto che avevo con la produzione ma sono arrivata sul set senza forze, ma l’ho cercata dentro di me e l’ho trovata.

Avevo promesso ad Alessia che avrei vinto e così ho mantenuto la parola data, grazie a Dio, ho vinto anche per lei!

D. Con quale concorrente hai legato di più?

R. Con Mary Rider. Lei é una donna meravigliosa, una grande artista con un grande cuore e con una grande testa, è molto intelligente. Le voglio un gran bene!

D. Come descrivi la conduzione di Sonia Eyes e la produzione di Veronika Havenna?

R. Sonia Eyes già la conoscevo perché in passato abbiamo registrato insieme altri programmi televisivi di successo.

Sonia è una donna bella, simpatica e sempre sorridente, un sorriso contagioso, è sempre allegra e divertente, una persona adorabile.

La produttrice Veronika Havenna, brasiliana come me, la conoscevo solo tramite social, non ci eravamo mai conosciute di persona.

Veronika è una ragazza con cui fin da subito ho avuto feeling, è una persona squisita e dolce. Auguro a lei di continuare così e di realizzare i suoi sogni perché ha un grande potenziale.

D. Quali sono i tuoi progetti per il futuro dopo il trionfo a WildGirls?

R. Di progetti per il futuro in cantiere ce ne sono parecchi.

Voglio andare in America per vedere se riesco a realizzare qualche lavoro televisivo per arricchire il mio curriculum.

Nel 2021 inizierò anche a registrare un nuovo programma televisivo che mi vedrà conduttrice, un format che già era programmato ma per la pandemia abbiamo dovuto rimandare.

Poi mi sto dando anche al mondo musicale, sto registrando un pezzo per la casa discografica Multiforce con la produzione di Fabio Logli e Tiziano Giupponi, lavori che presto usciranno e si potranno ascoltare, canterò e ballerò per voi.

Questa pandemia da Covid-19 ha colpito molto il mio lavoro e tutto il settore dello spettacolo, quindi mi auguro che il 2021 sia l’anno della vera rinascita.

Spero di tornare con i miei spettacoli nei locali per deliziare ed incontrare live i miei fans!

D. A chi senti di dover dire grazie ?

R. Voglio ringraziare di cuore la mia famiglia, i miei amici, tutto lo staff di WildGirls, Sonia Eyes, Veronika Havenna, le amazzoni e a te Mattia che oltre ad intervistarmi ora sei anche l’ ideatore del programma.

Un grazie speciale anche a Davide Gambin e Giorgio della mia agenzia Fantasy Studio e Image.

Grazie mille, siete grandi tutti, complimenti!