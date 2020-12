uomini-e-donne:-ida-restituisce-l’anello-a-riccardo

Sorpresa shock per Riccardo Guarnieri di Uomini e donne. La sua ex fidanzata Ida Platano ha fatto un gesto eclatante nei confronti del cavaliere, che rimane pietrificato davanti a questa scelta…

Riccardo Guarnieri viene fatto accomodare al centro dello studio di Uomini e donne. C’è una sorpresa per lui. Una sorpresa che lo lascia d stucco, che gli fa evidentemente male, come un pugno nello stomaco. Maria De Filippi, la padrona di casa del dating show di Canale 5, gli fa portare una scatola misteriosa. Che cosa conterrà? Lo svelerà un lettera che la stessa conduttrice leggerà. A Riccardo dice che il mittente della lettera ha chiesto a lei di leggere la missiva. Non vuole che sia lui a leggerla.

Nonostante lo sbigottimento di Guarnieri, Queen Mary legge la lettera:

“Carissimo Riccardo Maria Guarnieri, considerando che i regali ti ho fatto non sono stati volutamente aperti, sono stati accettati ma anche restituiti, mi ha portano alla conclusione di doverti restituire l’anello. La mia vita continua”.

Tina attacca Ida Platano e Gemma Galgani

Gelo in studio. Sul viso di Riccardo si legge l’amarezza che prova in quel momento. A rianimare lo studio ci pensa Tina Cipollari, che attacca pesantemente Ida Platano, la ex fidanzata di Riccardo che ha scritto quella lettera:

È proprio ridicola! Perché a parte il fatto che hai il suo numero di telefono, una donna che non vuole apparire, che vuole far perdere le tracce di sé, chiama privatamente. Invece ancora sta pensando a Riccardo! Dai!

Riccardo fatica a parlare. Ci è rimasto male.

Maria, questo anello ha passato più tempo nel cassetto che al dito. Ho sempre accusato i colpi. Questa volta le cose sono andate in maniera totalmente diversa, lei non ci vuole mettere la faccia perché cadrebbe il personaggio. È diventato un personaggio anche grazie a quello che io ho sempre detto su quella donna.

Riccardo Guarnieri discute con Gemma

Difendere la sua amica che non è presente in studio per Gemma Galgani è un dovere. Lei è molto affezionata alla Hair Stylist bresciana, le due dame si vogliono molto bene e si sono sempre supportate nei momenti difficili. La loro amicizia è vera e prosegue anche lontana dalle telecamere. Ma Guarnieri non accetta che la dama torinese intervenga e prenda le parti di Ida: “Gemma, tu devi starne fuori perché conosci solo una versione dei fatti”. Gemma però è categorica: “Tu ti sei infastidita solo per come ti ha chiamato. Ma d’altra parte ti chiami così”.

Ovviamente Tina Cipollaari parte al contrattacco e si scaglia contro la dama torinese:

Lei ha fatto questo gesto eclatante perché Riccardo è tornato in TV. Poteva farlo privatamente. Ha avuto un anno per restituirlo. Tu già non sai risolvere la tua vita e provi a gestire e risolvere la vita degli altri. Sembrate due sventurate! Maria, quell’altra è uguale a Gemma. Lei (riferendosi alla Platano, ndr) non mi sembra si sia chiusa in un convento, è sempre sui social. A lei dà fastidio che Riccardo vada avanti…

L’invito di Riccardo a Ida

Riccardo è amareggiato: