twitter-‘spegne’-periscope.-“mantenerlo-costa-troppo”

Twitter ha deciso di ‘spegnere’ Periscope, l’app mobile per le dirette online acquisita nel 2015 e divenuta ormai obsoleta e dai costi insostenibili. Con un post sulla pagina della piattaforma, il microblog fondato da Jack Dorsey

ha fatto sapere che il servizio cesserà a marzo del 2021, perché “è in uno stato di manutenzione insostenibile” e “negli ultimi due anni, si è assistito a un calo dell’utilizzo”.”Sappiamo che il costo per supportare l’app continuerà a salire nel tempo” e “lasciarlo nel suo stato attuale non va bene né per la comunità di Periscope né per Twitter. Crediamo ancora nel potere del video live, motivo per cui abbiamo portato la maggior parte delle funzionalità principali di Periscope su Twitter.

Probabilmente avremmo preso questa decisione prima se non fosse stato per tutti i progetti a cui abbiamo ridefinito le priorità a causa degli eventi del 2020″.Periscope sarà rimosso dagli app store entro marzo 2021, ma nessuno sarà in grado di creare un nuovo account in-app a partire dalla prossima versione.