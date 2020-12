Moonbase 8 2 si farà?

Moonbase 8 avrà una seconda stagione?

Si conclude giovedì 17 dicembre su Sky la prima stagione della serie ideata da Fred Armisen, prodigio della comicità statunitense che ha solcato il paco di Saturday Night Live! per poi prestarsi a produzioni come Portlandia, insieme a Tim Heidecker (Decker) e John C. Reilly (Step brothers) e Jonathan Krisel (Baskets).

Ambientata nel deserto di Winslow, Arizona, dove si trova il Moon Base Simulator della NASA, la serie segue le prodezze degli aspiranti astronauti Skip (Armisen), Rook (Heidecker) e del loro capo Cap (Reilly), i quali si sottoporranno ad una serie di prove nell’intento di essere reclutati per la loro prima missione lunare. Il saper fronteggiare i contrattempi e gli equivoci che costelleranno le loro giornate sarà la vera dimostrazione delle loro capacità di astronauti.

Ci sarà una seconda stagione? Attualmente Showtime, la rete via cavo americana che ha commissionato e trasmette la serie, non ha formalizzato alcuna decisione in merito al futuro di Moonbase 8 2. L’ultimo episodio è stato trasmesso domenica 6 dicembre negli Stati Uniti: un annuncio ufficiale sul destino della serie potrebbe essere imminente, giacché non è stata presentata come miniserie.

La prima stagione non racconti l’approdo sulla Luna dei tre protagonisti, consentendo ad un’eventuale seconda di esplorare le loro vicende nello spazio. Tuttavia gli ascolti non entusiasmanti ottenuti in patria e la tiepida accoglienza di critica e pubblico televisivi, entrambi unanimi nell’attestare un mediocre 62% di approvazione, non sembrano delineare un futuro roseo per Moonbase 8.

Senz’altro una serie ideata e recitata da tre pesi massimi della comicità come John C. Reilly, Fred Armisen e Tim Heidecker conferisce prestigio all’offerta di nicchia che contraddistingue Showtime. Detto questo, il trio è spesso molto impegnato tra televisione e cinema e potrebbe non trovare spazio nelle rispettive agende per girare una seconda stagione di Moonbase 8.

Resta da vedere come andrà la serie nei mercati internazionali: se Showtime e la casa di produzione A24 riusciranno a venderla al di fuori degli Stati Uniti, l’interesse straniero per Moonbase 8 potrebbe essere sufficiente da persuadere emittente e studio a realizzarne una seconda stagione.

Tuttavia nel pieno della riogranizzazione di ViacomCBS, proprietaria di Showtime e in procinto di rilanciare il proprio servizio streaming Paramount+, Moonbase 8 potrebbe perdersi nel marasma di palinsesti e piattaforma digitali.

Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale.