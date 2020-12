michelle-hunziker-dispensa-consigli:-vanno-contro-le-normative-covid

Michelle Hunziker, showgirl tra le più popolari in Italia, dispensa consigli ai suoi fan ma stavolta non ci ha preso molto

Michelle Hunziker, ormai sposata da tempo con Tomaso Trussardi, è mamma di due splendide bambine: Celeste e Sole, e mamma-amica di Aurora, figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti.

Michelle, ha un carattere molto solare e assai sorridente, cosa che non si può dire per suo marito, noto rampollo Trussardi.

In questi giorni, Tomaso sembra aver sbottato su Instagram, proprio in merito al suo bel quadretto di famiglia.

LEGGI QUI>>> Michelle Hunziker davanti a tutti: “Mi tolgo la mascherina…”

Tomaso Trussardi in queste ore ho pubblicato un post su Instagram che ha generato molta confusione sui suoi follower e seguaci, l’imprenditore dunque ha pazientemente spiegato l’equivoco ma all’ennesima risposta acida di un utente è sbottato ammettendo:

“Ti lascio con le tue convinzioni… sta diventando imbarazzante la questione!”.

Nel dettaglio, Tomaso Trussardi ha pubblicato una tenera foto raffigurante la sua bellissima famiglia: lui, la moglie Michelle Hunziker (reduce dal successo con All Together Now), la piccola Celeste e Sole ancora nella pancia della mamma. Tale foto è stata scattata il giorno del matrimonio avvenuto il 10 ottobre del 2014 dunque oggi non ricorre l’anniversario di matrimonio o un’altra ricorrenza, ma semplicemente l’imprenditore ha voluto condividere sui social una foto della sua famiglia.

Michelle Hunziker e la teoria dei baci

Michelle Hunziker, sa essere molto espansiva, non solo con il marito Tommaso che appare sempre un tantino più freddo di lei. La conduttrice svizzera è una coccolona con le sue figlie e con i suoi amici animaletti.

LEGGI QUI>>> Aurora Ramazzotti compie gli anni e mamma Hunziker le fa una richiesta

Si diverte a mangiare di baci le persone che fanno parte della sua vita. E’ sostenitrice del bacio rock roll, per questo motivo lei bacia indistintamente tutti.

Ora non sarà il periodo giusto, causa Covid, lasciarsi andare alle troppe smancerie ma Michelle non smette mai di ricordare ai suoi followers l’importanza di dimostrare il bene alle persone che ama.