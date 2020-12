Maurizio Costanzo su Pierluigi Diaco: “Non è più in televisione per motivi che …”

Spread the love











Pierluigi Diaco, fino al 4 settembre è stato il conduttore di “Io e te”, un programma di Rai 1 che era seguitissimo e amatissimo.

Pierluigi Diaco aveva voluto, accanto a sé, Katia Ricciarelli, i due erano davvero molto affiatati e la trasmissione era gradevole e rilassante. Gli ospiti in studio sia famosi che gente comune si facevano intervistare volentieri da lui e, spesso, rivelavano aneddoti che non si conoscevano. Pierluigi Diaco ha avuto solo un’intervista abbastanza tesa, quella con Jo Squillo perché, ai telespettatori e poi al mondo del web, è parso che l’abbia attaccata senza motivo e Jo Squillo, in quell’occasione, è stata anche molto elogiata per avere mantenuto il sangue freddo e per essere stata garbata e gentile fino alla fine.

L’estromissione di Pierluigi Diaco dai palinsesti della Rai

Pierluigi Diaco, con la trasmissione “Io e te” non è stato riconfermato nei palinsesti autunnali e invernali e questa decisone ha molto stupito il pubblico da casa che lo ha amato nonostante il suo carattere, a tratti, ruvido.

Durante l’estate c’è stato un battibecco tra lui e Alberto Matano per Lorella Cuccarini, fortemente difesa, appunto da Diaco. I due, però, hanno sempre negato che ci fosse stata una lite ma hanno ridotto tutto ad uno scambio di vendute assolutamente garbato e civile.

Pare, però, che prossimamente Pierluigi Diaco tornerà alla conduzione di un nuovo programma televisivo sempre sulla Rai, infatti, dopo la comunicazione che “Io e te” non sarebbe proseguito, Diaco disse che aveva presentato un altro progetto alla dirigenza Rai e che era in attesa di conoscere l’esito.

Maurizio Costanzo dice cosa pensa di Pierluigi Diaco

Maurizio Costanzo, giornalista amatissimo e seguitissimo anche come conduttore televisivo, ha rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano.it durante la quale ha parlato di Pierluigi Diaco, uno dei conduttori televisivi più amati che ha lanciato proprio lui dal salotto del Maurizio Costanzo show.

Maurizio Costanzo, a proposito dei motivi per i quali Diaco non è più in Tv, ha dichiarato: “Credo abbia destato, per motivi che mi sfuggono, molte gelosie. Ho visto sempre dei pezzi e non mi ero accorto di quelle cose. … deve sapere che nel mio ufficio ci sono dodici televisori accesi e uno solo ha l’audio, è quello di SkyTg24 per le notizie. Quindi alcune cose le ho viste ma non sentite.”

E poi, a proposito della moglie, Maria De Filippi dice: “E’ una professionista straordinaria … è molta precisa e scrupolosa sul lavoro. Io mi affido di più alla fortuna”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...