lorella-cuccarini,-ancora-una-volta-attacca-alberto-matano:-“mi-ha-dato-la-…-“

Lorella Cuccarini, dopo un periodo buio che è seguito alla esclusione dalla conduzione de “Vita in diretta”, ora ha ritrovato il sorriso grazie a Maria De Filippi che le ha chiesto se avesse voluto ricoprire il ruolo di professoressa di danza ad Amici e lei ha accettato con entusiasmo.

Lorella Cuccarini ha rilasciato un’intervista al settimanale “Chi” e ha parlato, non solo di lei, ma anche delle altre due professoresse di danza nonché sue colleghe, Alessandra Celentano e Veronica Peparini.

La Cuccarini di loro e del loro rapporto ha detto: “Qualche giorno fa mi ha emozionato perché ha dato un consiglio a Rosa, dopo averla demolita per quattro settimane. Credo che la bellezza stia nel fatto che io, Alessandra e Veronica siamo tre donne diverse. Veronica è l’espressione di un mondo contemporaneo che va dalla televisione al teatro. Alessandra rappresenta tutto quell’universo che viene dalla danza classica. E, poi, ci sono io che ho fatto esperienza sul campo, ho seguito tutte le tappe per arrivare al successo e poi l’ho trattenuto e tenuto”.

Lorella Cuccarini racconta della chiamata di Maria De Filippi nella scuola di Amici

Lorella Cuccarini ha poi voluto raccontare di quando è stata chiamata da Maria De Filippi e ha detto: “Maria mi ha chiamato adesso perché ho i figli grandi. Scherzo, la chiamata di Maria è stata inattesa e meravigliosa e non ci ha messo tanto a convincermi: ha un modo di raccontare che mi affascina. Questo programma, come tutti i suoi programmi, del resto, è come un figlio per lei. E quando ne parla è perché ci ha pensato, ci ha meditato, sa già come sarà. E per me arrivare a fare una trasmissione così, dopo 35 anni di carriera, in un momento particolare… l’idea di restituire quella grande fortuna che ho avuto… ma questo è l’allineamento dei pianeti!”.

Invece, Maria De Filippi, di Lorella Cuccarini, ha detto: «Lorella la reputo una mia collega, non solo una prof di danza. L’ho sentita realmente interessata al progetto, è appassionata ma severa e rigorosa con i ragazzi: non premia mai chi non lavora come si deve”.

Lorella Cuccarini sferra un altro attacco ad Alberto Matano senza nominarlo

Lorella Cuccarini ha anche parlato dell’esperienza come conduttrice di Vita in diretta e non è mancato un attacco ad Alberto Matano anche se non lo ha mai citato: “È una prova che ringrazio il cielo di avere affrontato: mi ha reso più forte e mi ha dato la misura di quello che so fare”.

