Lizzie McGuire: reboot cancellato, conferma Hilary Duff. Brutte notizie per i fan che hanno amato la serie tv del 2001 Lizzie McGuire. Il reboot purtroppo è stato cancellato e a confermarcelo proprio Hilary Duff, colei che ha ricoperto il ruolo di protagonista nell’iconica serie e che doveva tornare a ricoprirlo nel reboot la cui produzione era già cominciata. L’attrice ha infatti pubblicato un post su Instagram:

Hilary Duff: Post Sulla Cancellazione Del Reboot Di Lizzie McGuire. Credits: Instagram Via @hilaryduff

Nella didascalia scrive: “Sono così onorata che il personaggio di Lizzie abbia fatto parte della mia vita. Lei ha lasciato un impatto duraturo in molti, me compresa. Vedere la lealtà e l’amore dei fan per lei, fino a oggi, significa moltissimo per me. So degli sforzi e delle conversazioni avute ovunque per far funzionare il reboot ma, sfortunatamente e nonostante tutti gli sforzi possibile, non ci sarà. Io voglio un qualunque reboot su Lizzie che sia onesto e autentico con quello che Lizzie sarebbe oggi. È ciò che il personaggio merita. Possiamo tutti prenderci un momento per piangere la fantastica donna che sarebbe stata e le avventure che avremmo vissuto con lei. Sono molto triste ma vi giuro che tutti hanno fatto del loro meglio e che le stelle semplicemente non si sono allineate. Hey ora è questo che il 2020 ha fatto“.

Hilary quindi non è entrata nel dettaglio sulle ragioni per cui il reboot è stato cancellato ma dalla frase “Le stelle non si sono allineate” ci fa pensare che in un qualche modo non è riuscita ad accordarsi per l’adattamento del reboot. Che le discordie riguardassero la trama o il personaggio (o entrambi), non è stato specificato.