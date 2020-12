la-magia-dei-presepi-torna-a-sutrio

Dai colori esplosivi in autunno (come vi avevamo raccontato e mostrato nel pezzo sul foliage), la Carnia, in Friuli-Venezia Giulia, è pronta a farsi ammirare anche d’inverno, grazie alla rassegna Borghi e Presepi di Sutrio. In questo antico borgo ai piedi dello Zoncolan, 1200 abitanti appena e parte dei borghi autentici d’Italia, ogni Natale si espongono più di 50 presepi nei cortili del centro storico, riempiendolo di spirito natalizio e magia.

L’evento, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid e per questo in forma ridotta, si svolgerà comunque anche quest’anno, come simbolo di rinascita e di speranza. L’appuntamento è dal 20 dicembre al 6 gennaio 2021, quando le stradine lastricate di pietra del borgo, e le antiche piazzette, si animeranno di riproduzioni in legno (e non solo) della natività. Tutto il paese, per l’occasione, viene addobbato a festa, con grandi alberi di Natale in legno da riciclo creati dagli artigiani del paese, luci, corone e composizioni natalizie. I presepi sono realizzati non solo da artigiani ed artisti, ma anche dagli abitanti di Sutrio, che li espongono davanti alle proprie abitazioni, sui davanzali delle finestre, nelle nicchie dei muri.

Il pezzo più suggestivo della manifestazione è sicuramente il Presepe di Teno, un vero e proprio capolavoro di artigianalità (e pazienza), realizzato in trent’anni da Gaudenzio Straulino (1905-1988), maestro artigiano del posto. Esposto in un’antica casa del paese, riproduce in miniatura gli usi e i costumi tradizionali del borgo, che vengono animati grazie a una serie di ingranaggi meccanici, con l’alternarsi del giorno e della notte, le figure in movimento, l’acqua nei ruscelli. Più che un presepio, quello di Teno è un interessante spaccato etnografico sulle tradizioni, la vita, i lavori, le usanze della montagna carnica.

Per chi decidesse di trascorrere qui una vacanza all’insegna della tradizione e del folklore, si segnala l’Albergo Diffuso Sutrio Zoncolan, una combinazione perfettamente riuscita di ospitalità moderna e antichi alloggi in caratteristiche case per vivere e respirare l’autenticità e la semplicità della vita di un antico borgo della Carnia.