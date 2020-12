isole-marshall,-il-battello-fantasma-della-cocaina

Su una piccola barca “fantasma” arenata su un atollo dell’Isole Marshall, nel nord dell’Oceania, la polizia ha trovato il più grande carico di droga mai scoperto nel Paese: 649 chili di cocaina per un valore stimato di 80 milioni di dollari. L’imbarcazione, lunga 5,5 metri, probabilmente ha attraversato l’Oceano Pacifico dall’America Latina, trascorrendo forse mesi in mare. A bordo non c’era nessuno.

La droga spesso finisce a riva nel remoto arcipelago del Pacifico, ma la scoperta della scorsa settimana ha stabilito un nuovo record, scrive la Bbc. I panetti sono già stati tutti inceneriti a parte due inviati all’Agenzia americana anti-droga per i test.

L’imbarcazione è stata trovata da un residente locale sull’atollo di Ailuk. La gente del posto aveva cercato di spostarla ma non ci è riuscita perchè troppo pesante. Solo dopo la perquisizione sono stati scoperti i pacchi di droga in uno scompartimento nascosto.

Il procuratore generale delle Isole Marshall, Richard Hickson, ha dichiarato che la barca poteva essere andata alla deriva per più di un anno ed è molto probabilmente partita dall’America centrale o meridionale. Le correnti dell’Oceano Pacifico spesso spingono i detriti da lì alle Isole Marshall e non è raro che si tratti di droga.

La maggior parte delle volte, gli stupefacenti vengono venduti dalla gente del posto piuttosto che denunciati alle autorità. Le autorità delle Isole Marshall affermano che questo ha alimentato un problema di droga e gli ospedali hanno segnalato un aumento dei pazienti con complicazioni legate al consumo di cocaina. Nel 2014, un uomo di El Salvador fu scoperto a bordo di una barca che era arrivata a riva sull’isola di Ebon Atoll. Raccontò di aver trascorso 13 mesi perso in mare e di essere sopravvissuto catturando pesci, uccelli e tartarughe a mani nude.

Dopo il suo salvataggio, i ricercatori dell’Università delle Hawaii condussero sedici simulazioni al computer di modelli di deriva dalla costa del Messico e scoprirono che quasi tutte alla fine portano alle Isole Marshall.

Con una popolazione di 55 mila persone, le Isole Marshall sono costituite da due catene di atolli corallini con oltre mille isolotti, appena a nord dell’Equatore nel Pacifico.