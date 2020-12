“Sono un vecchio socialista craxiano, che ha fatto politica nell’altro secolo. In un modo totalmente diverso rispetto a come si fa oggi. Ho accettato di buon grado, data l’amicizia con la famiglia Costa”

“Bra in Azione” è il nuovo gruppo politico, nato nella città della Zizzola, del movimento “Azione” (fondato il 21 novembre scorso dal leader Carlo Calenda ndr). Questa mattina, i nostri microfoni hanno dato voce al nuovo coordinatore braidese Giuseppe Rosciano. Ex volto noto del Consiglio comunale cittadino e del Consiglio provinciale cuneese, ex candidato sindaco a Bra.