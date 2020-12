gf-vip,-pierpaolo-pretelli-in-lacrime-si-sfoga:-“ho-un-blocco-con-le-donne”

Spread the love











Pierpaolo Pretelli in sauna con Cristiano Malgioglio e Andrea Zelletta si sfoga e parla del suo blocco con le donne, arrivando anche alle lacrime. Ecco le sue parole e il tenero discorso di Cristiano Malgioglio per consolarlo. Pierpaolo Pretelli non teme di farsi vedere vulnerabile ai telespettatori del Grande Fratello Vip 5, e così l’ex […]

