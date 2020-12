GF Vip, Giulia Salemi in lacrime incontra il padre: “Nessun figlio deve sentirsi così”

Spread the love











Puntata speciale quella del Grande Fratello Vip di lunedì 14 dicembre per Giulia Salemi che ha incontrato il padre e confessato i suoi sentimenti, commuovendo tutto lo studio e i telespettatori da casa. Giulia Salemi in lacrime davanti alle telecamere del GF Vip: è successo lunedì nella puntata in prima serata del Grande Fratello Vip […]

