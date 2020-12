gf-vip,-giulia-salemi:-geografia-questa-sconosciuta

Mentre scherzava con Tommaso Zorzi sono venute fuori le grandi lacune in geografia di Giulia Salemi. L’influencer, infatti, ha fatto un pò di confusione riguardo all’ubicazione di città ed isole italiane!

Proprio come era successo per Giulia De Lellis, che nella Casa del Grande Fratello aveva fatto una serie di scivoloni in geografia, anche Giulia Salemi ha dimostrato di essere poco ferrata in quella materia.

Tommaso Zorzi, infatti, l’ha interrogata su isole e regioni italiane ma lei è apparsa davvero confusa, dando vita ad un divertente siparietto!

Giulia Salemi: bocciata in geografia

Prima ha collocato l’Isola del Giglio al centro-sud per poi attribuirla alla Liguria. Poi ha detto che l’Isola di Ponza era in Sicilia ma non prima di aver affermato che l’Elba fosse in Puglia! Insomma, le gaffe di Giulia Salemi di qualche ora fa sono state diverse.

Mentre si coccolava con Tommaso Zorzi, infatti, la ragazza è stata letteralmente interrogata dall’influencer che ha voluto mettere alla prova la sua conoscenza della geografia.

A quanto pare la povera Salemi non è molto ferrata in materia e Zorzi non l’ha graziata ma, anzi, ha continuato a infierire (simpaticamente, s’intende).

Anche gli altri inquilini della casa sono rimasti piuttosto scioccati di fronte ai suoi scivoloni. Un altro esempio? Palmarola che, secondo lei, non esiste! Va detto, però, che la Salemi ha ammesso i suoi limiti e ha preso il momento con grande ironia, ridendo di se stessa.

Insomma, vorrà dire che la cultura di Tommi servirà anche a colmare queste lacune.