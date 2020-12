Genoa – Milan: le pagelle e il risultato della gara

Le pagelle ed il tabellino della dodicesima giornata del campionato di Serie A tra Genoa-Milan, appena terminato.

Diogo Dalot e Paolo Ghiglione durante la dodicesima giornata di serie A tra Genoa – Milan (Getty Images)

Si è appena conclusa la 12° giornata di campionato tra Genoa – Milan conclusosi con il pareggio 2 a 2. A passare in vantaggio i padroni di casa con il gol di Destro, pareggia poi i conti Calabria ma è ancora Destro a rispondere con il 2 a 1. All’83’ però segna Kalulu Kyatengwa che riporta i rossoneri in parità.

Genoa-Milan: il tabellino e le pagelle della gara

Mattia Destro durante Genoa-Milan di Serie A (Getty Images)

Il Genoa dunque fa un piccolo passo in avanti in classifica rimanendo comunque nelle zone basse a 7 punti, un solo punto sopra a Torino e Crotone. Il Milan invece resta ancora prima in classifica ma a un solo punto dall’Inter che si avvicina con 27 punti.

GENOA (4-4-2): Perin 6; Goldaniga 6.5, Bani 6.5, Masiello 5.5, Pellegrini 6 (46′ Czyborra 5.5); Ghiglione 6.5, Sturaro 5.5 (76′ Behrami 6), Lerager 6.5, Pjaca 6 (68′ Melegoni 6); Shomurodov 6.5, Destro 7.5 (76′ Scamacca 6.5). A disposizione: Paleari, Zima, Criscito, Zajc, Rovella, Badelj, Behrami, Radovanovic. All.: Maran.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 6.5; Dalot 5, Romagnoli 6, Kalulu 5.5, Calabria 7; Tonali 5.5 (77′ Brahim Diaz 6), Kessie 6; Castillejo 6 (53′ Saelemaekers 5.5), Calhanoglu 6.5, Leao 5; Rebic 5.5 (53′ Hauge 5.5). A disposizione: Tatarusanu, A.Donnarumma, Conti, Theo Hernandez, Duarte, Musacchio, Krunic, Maldini, Colombo. All.: Pioli.

ARBITRO: Orsato (Schio)

AMMONITI: Pellegrini, Radovanovic (Genoa); Romagnoli, Castillejo, Leao (Milan)

MARCATORI: 47′ e 60′ Destro (G), 52′ Calabria (M), 83′ Kalulu Kyatengwa P. (M)

MIGLIORE IN CAMPO: Destro (G)

Franck Kessie durante la gara Genoa Milan di serie A (Getty Images)

Nella prossima gara di Serie A la squadra di Mister Pioli volerà a Sassuolo domenica alle 15 per sfidare i quinti in classifica, il Genoa invece sfiderà, sempre domenica alle 15, il Benevento, in trasferta. Attualmente mentre il Milan è primo in classifica, il Genoa è nelle zone basse, si attende il posticipo di domani sera tra Roma-Torino per concludere la dodicesima giornata di serie A.