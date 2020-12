francia,-macron-positivo-al-covid:-“poco-prudente”.-screening-sui-contatti-con-altri-leader-ue

PARIGI – Emmanuel Macron è risultato positivo al Covid. È l’Eliseo ad annunciarlo in un comunicato spiegando che il presidente si mette in auto-isolamento di sette giorni come previsto dai protocolli sanitari. Macron ha fatto il tampone non appena ha manifestato “i primi sintomi” spiega l’Eliseo senza specificare quale siano i sintomi avuti dal presidente che compirà 43 anni la settimana prossima.

Macron aveva riunito ieri il consiglio dei ministri in presenza nel palazzo presidenziale, ma con distanziamento e mascherine per tutti, precisano i suoi collaboratori. Ma è comunque montata la polemica sul fatto che sia stato poco prudente e non abbia rispettato le regole che chiede ai francesi di osservare: ieri ha cenato con una decina di politici della maggioranza e l’incontro si è protratto fino a tarda notte, mentre in teoria c’è coprifuoco alle 20 e le autorità raccomandano la regola di 6 nelle cene private. Il premier Jean Castex sarà messo in auto-isolamento di sette giorni e per ora è negativo al tampone. Castex è stato sostituito dal ministro della Salute Olivier Véran nella presentazione al Parlamento del piano nazionale per la vaccinazione anti Covid.



Non è chiaro ancora se la moglie del capo di Stato, Brigitte Macron, 67 anni, sia stata testata nelle ultime ore. La première dame è anche lei in isolamento e non presenta sintomi. L’annuncio della positività del leader francese ha provocato a ritroso uno screening dei suoi ultimi contatti, tra cui il premier spagnolo Pedro Sanchez e il presidente del Consiglio europeo Serge Michel con i quali aveva pranzato lunedì all’Eliseo. Sanchez e Michel si sono messi in isolamento a titolo precauzionale. Anche Ursula Von der Leyen era presente al pranzo. Non si sa ancora se Macron potesse essere già contagioso durante il Consiglio europeo di giovedì e venerdì scorsi, in cui era presente anche il premier italiano Giuseppe Conte.

Macron è stato dall’inizio della crisi sanitaria in prima linea con frequenti discorsi in tv e toni drammatici come quando ha paragonato l’emergenza a una “guerra”. Il leader continuerà a lavorare dall’Eliseo, spiegano fonti della presidenza, ma ha dovuto annullare alcuni impegni pubblici e in particolare il viaggio in Libano previsto tra qualche giorno.

La Francia non è più in lockdown da martedì, in vigore solo il coprifuoco dalle 20. L’ultima volta che Macron ha fatto un discorso è stato proprio per annunciare la graduale riapertura del paese dopo quasi un mese di semi-lockdown. Per ora la curva dei contagi in Francia continua a essere piatta: non scende più ma non sale neanche. Ma in alcuni regioni, a est verso la Germania, gli ospedali sono di nuovo in allerta.