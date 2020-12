fossano:-addio-al-“partigiano-pepe”,-pietro-gianoglio

Spread the love

La famiglia (i numerosi figli, Sandra, Fulvia, Luigi, Pier Carlo, Sergio, Silvia, Emanuela, Marino, Simona, Lidia e Massimo, i loro coniugi, nipoti e pronipoti) annuncia, insieme all’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani Italiani), la scomparsa, a novantaquattro anni, di uno degli ultimi reduci cuneesi della «Resistenza», il fossanese Pietro Gianoglio, nome di battaglia «Partigiano Pepe».

I funerali, dalla abitazione del defunto, sono stati fissati per giovedì 17 alle 10,30, nella parrocchiale Sana Maria del Salice, in Fossano. Nella stessa chiesa si celebrerà la «Trigesima», il prossimo lunedì 18 gennaio, alle 18,30. Si chiedono non fiori ma offerte eventualmente devolute all’ANPI…