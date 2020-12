Elisabetta Gregoraci contatta Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli: ecco cosa è successo

Elisabetta Gregoraci, uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, ha seguitato a far parlare di sé e del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli.

I due, all’interno del reality, hanno vissuto un intenso rapporto che in molti momenti sembrava sfociare in qualcosa di più che una semplice amicizia.

Ora, però, Elisabetta e Pierpaolo hanno chiarito i termini del loro rapporto, tanto che l’ex moglie di Flavio Briatore ha deciso di contattare proprio l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli, Ariadna Romero, dal cui rapporto è nato un figlio.

Ariadna è stata ospite in puntata dove ha avuto occasione di incontrare, rispettando la distanza di sicurezza, Pierpaolo per portargli gli auguri di Natale del figlioletto.

Più tardi, Elisabetta ha scritto ad Ariadna; è proprio quest’ultima a rivelarlo pubblicando una storia su Instagram che poi elimina:

“Sono stata tentata di pubblicare uno screen ma per privacy e discrezione ho preferito non farlo. Mi ha scritto Elisabetta Gregoraci. Non era dovuto, né tanto meno scontato. È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi attuano.”