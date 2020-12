coronavirus,-test-rapidi-per-ospiti-rifugio-caritas.

Una delle stanze del nuovo Rifugio della Caritas Ambrosiana inaugurato oggi a Milano, 16 dicembre 2011. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

A Milano sono disponibili test rapidi gratuiti per i senzatetto che chiedono ospitalità al Rifugio Caritas che si trova vicino alla stazione Centrale.

Questo è possibile grazie ad un accordo tra Caritas Ambrosiana e l’Istituto Auxologico Italiano che ha l’obiettivo di tutelare la salute delle persone più emarginate di fronte all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia da Covid 19, oltre che di consentire ad educatori e volontari di operare in sicurezza.

Dall’inizio della pandemia, le condizioni di salute degli ospiti del Rifugio vengono accertate tutte le sere. Attualmente un medico volontario e gli stessi educatori verificano che chi entra nella struttura non presenti sintomi riconducili al Covid e segnalano ai medici del Pronto soccorso i casi dubbi. Se al momento dell’ingresso dell’ostello chi chiede ospitalità dovesse avere la febbre, sarà isolato in una stanza della struttura e sottoposto la mattina seguente ad un test antigenico rapido tramite un tampone rino-faringeo. In caso di positività, la persona sarà inviata in uno dei Covid Hotel gestiti dall’Ats.

“La salute è un diritto anche per i senza tetto. Oggi, invece, le persone più gravemente emarginate accedono con grande difficoltà ai test e così, in questo momento tanto difficile, rischiano di venire ancora di più escluse – ha spiegato il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti -. Con questa collaborazione cerchiamo di non lasciare indietro nessuno. (ANSA).