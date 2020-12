Coronavirus nel mondo: Usa, altri 3.700 morti. Vaccino in pubblico per Biden e Pence

Spread the love

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia di coronavirus con oltre 307 mila vittime. Segue il Brasile con poco meno di 184 mila, l’India con oltre 144 mila, il Messico con circa 115 mila morti e l’Italia vicina a quota 66 mila.

Usa, altri 250 mila casi e 3.700 morti in 24 ore

Gli Stati Uniti hanno registrato 250.000 nuovi casi di Covid e 3.700 morti nella giornata di mercoledì. E’ quanto emerge dai dati della John Hopkins University. Intanto si apprende che il vicepresidente Usa, Mike Pence, venerdì si farà vaccinare, alla Casa Bianca, assieme alla moglie Karen. Lo ha comunicato lo staff dell’esponente repubblicano, aggiungendo che Pence lo farà “pubblicamente” per promuovere la sicurezza e l’efficacia del vaccino e “costruire nel popolo americano la fiducia”. Al vicepresidente e alla Second Lady si unirà Jerome Adams, Chirurgo generale, cioè il portavoce del governo sulle questioni legate alla salute. Anche a Joe Biden sarà somministrata la prima dose di vaccino contro il Covid la prossima settimana. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo le quali non è escluso che l’iniezione al presidente eletto sarà pubblica nel tentativo di convincere gli americani sulla sicurezza del vaccino.

Brasile, superati i sette milioni di contagi

Il Brasile supera i sette milioni di contagi di Covid-19 dall’inizio della pandemia, secondo fonti ufficiali. Dal primo caso, registrato lo scorso 26 febbraio, il colosso sudamericano ha contabilizzato 7.040.608 contagi. Nelle ultime 24 ore i casi sono stati 68.437. Alto anche il numero delle vittime giornaliere: 968, la cifra maggiore dallo scorso 15 settembre. In totale i morti sono 183.822. Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha lanciato la campagna vaccinale nel Paese sudamericano dopo aver annunciato che non si farà iniettare il siero. Il ministro della Salute, Eduardo Pazuello, ha annunciato che le somministrazioni potrebbero iniziare già a febbraio.

Australia, slitta all’8 febbraio l’Open di tennis

Si svolgerà dall’8 al 21 febbraio prossimi l’Australian Open di tennis. Ad annunciarlo è l’Atp, che conferma così il rinvio rispetto alla scadenza originaria del 18 gennaio, dettato dall’emergenza covid.

Vietnam, al via i test sul vaccino sperimentale domestico

Le autorita’ sanitarie del Vietnam sono pronto ad avviare i primi test clinici del nuovo vaccino sperimentale contro la Covid-19 sviluppato dall’azienda privata vietnamita Nanogen. la prima fase dei test coinvolgera’ 60 volontari; i primi tre soggetti riceveranno una dose del vaccino sperimentale oggi, 17 dicembre, e rimarranno sotto osservazione per 72 ore. Gli altri 57 volontari riceveranno un dosaggio calibrato sulle analisi dei primi tre soggetti. Il vaccino, battezzato “Babocovax”, e’ stato sviluppato da Nanogen in collaborazione con l’Universita’ militare di medicina del Vietnam. Ad oggi il paese conta appena 1.045 casi complessivi di coronavirus, e 35 decessi.