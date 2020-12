La ciambella al cacao con gocce di cioccolato è un dolce goloso e soffice, ideale per tutta la famiglia e perfetto per rendere speciale e dolce ogni momento della giornata.

Una ricetta semplice, per una torta da credenza che si presta ad essere mangiata semplice per la colazione o da farcire con creme e frutta fresca, per un dolce più scenografico ideale anche come fine pasto.

Lo yogurt nell’impasto contribuisce a rendere soffice questo dolce, nonostante l’assenza del burro nell’impasto, il tutto riduce l’apporto calorico di questa torta, rendendola anche più leggera e digeribile.

Potete scegliere di mixare farine diverse tra loro, come ad esempio inserire una parte di farina integrale, sottraendola dal totale della farina di grano tenero della ricetta, per conferire al dolce un gusto più rustico che ben si sposa con il cioccolato fondente.

Questa è una torta che si conserva perfettamente fino ad una settimana se conservata correttamente sotto una campana di vetro o in un apposito contenitore, che la mantenga protetta ma comunque areata.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

30 g Fecola di patate

50 g Cacao amaro

200 g Zucchero

150 ml Yogurt Bianco

120 ml Olio Di Semi

3 Uova

120 g Cioccolato in gocce

1 Lievito per dolci

q.b. Zucchero in granella

Preparazione

Per preparare la ricetta della ciambella al cacao con gocce di cioccolato, mettete le gocce di cioccolata nel freezer. Accendete il forno a 180° e portatelo a temperatura.

Imburrate ed infarinate lo stampo ( da 26 cm ) da voi scelto. Setacciate la farina, con il cacao ed il lievito per dolci. Una volta che avete tutto pronto iniziate a preparare la vostra ciambella.

Mettete le uova con lo zucchero in una ciotola e montatele bene.

Abbassate la velocità al minimo ed aggiungete, prima a filo l’olio e poi o yogurt.

Mescolate e continuate ad aggiungere un pò per volta le polveri setacciate ed il pizzico di sale ; continuate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Infine aggiungete le gocce di cioccolata e con l’aiuto di una spatola incorporatele .

Versate il composto nella teglia da voi scelta e decorate la superficie con la granella di zucchero. Infornate a 180° per 35-40 minuti circa.

Controllate la cottura attraverso l’uso di uno stecchino. Una volta cotta, lasciatela raffreddare bene prima di estrarla dallo stampo.