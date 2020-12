Bicicletta e commercio di prossimità, un’alleanza possibile, flash mob di Legambiente venerdì 18.

Uno dei falsi miti più diffusi nel nostro Paese è quello che continua a ripetere che “senza automobile il commercio muore”. Come dimostrano la maggior parte dei Paesi europei, è invece vero il contrario: nuove pedonalizzazioni e creazione di nuovi spazi per la ciclabilità sono gli strumenti più efficaci per portare più persone nei centri delle città e nei quartieri e far crescere anche il commercio di prossimità.

Per questo, venerdì 18 dicembre alle 11.30 Legambiente Lombardia organizza un flash mob in via Casati 13 in collaborazione con Confesercenti Milano per valorizzare il commercio di prossimità in uno spazio pubblico rinnovato.



Oltre ai commercianti della zona di Corso Buenos Aires, saranno presenti e disponibili a interviste la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto e il presidente di Confesercenti Milano Andrea Painini.



Il flash mob si propone infatti di mettere in evidenza le potenzialità di una città “slow” anche nei confronti della ripresa economica. Come noto, una parte dei commercianti è contraria alle piste ciclabili temendo che una riduzione dello spazio per le auto possa portare anche a una riduzione della clientela. Tuttavia, un numero sempre maggiore di commercianti è invece a favore di misure per la viabilità che restituiscano spazio alle persone: una reale alternativa alla vendita online può arrivare infatti proprio da un maggiore equilibrio nello spazio pubblico, finora poco flessibile alle mutate esigenze del commercio di prossimità e dei consumatori.

Speriamo perciò di vedervi venerdì 18 dicembre alle 11.30 in via Casati 13 per approfondire il tema.