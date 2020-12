Bettarini lancia una bomba: “Non sono stato eliminato per una bestemmia ma perchè non dovevo svelare la relazione che ha avuto con …”

Spread the love











Stefano Bettarini fa sempre molto parlare di sé e, nonostante abbia partecipato a diversi reality e, dunque, sa molto bene come ci si deve comportare, quali sono le regole e cosa è assolutamente vietato , spesso continua a sbagliare e poi ne paga le conseguenze come è giusto che sia. Stefano Bettarini, che dei reality conosce davvero tutto avendo ricoperto non solo il ruolo di concorrente ma anche quello di inviato, nell’ultimo reality a cui ha partecipato, La casa del grande fratello vip è riuscito a rimanere nella casa davvero pochissimo perché poi, per aver pronunciato una bestemmia, Alfonso Signorini è stato costretto ad eliminarlo.

Stefano Bettarini dice che il motivo della sua esclusione non è la bestemmia ma un altro

Stefano Bettarini, ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura dalla quale ha avuto due gigli, Giacomo e Nicolò, questa volta proprio non ci sta e , in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi ha detto: “Ho usato un intercalare toscano, magari sgradevole, ma non una bestemmia…”.

E poi ha aggiunto: “Sono stati usati due pesi e due misure e non mi spiego il perché. Non voglio fare nomi di altri concorrenti, ma abbiamo tutti sentito espressioni davvero gravi contro le donne che sono state sanzionate solo con una nota di biasimo… So che lì dentro c’erano donne con cui anni fa ho avuto una relazione. Qualcuno forse non ha gradito che potesse saltar fuori e ha chiesto la mia testa”.

Stefano Bettarini non vuole rivelare il nome della donna con cui ha avuto una relazione

Stefano Bettarini, nonostantesia stato cosìesplicito nel dare la sua versione non ha, però, voluto rivelare il nome della donna con cui ha avuto una relazione.

Sono iniziate a girare le prime voci sulla probabile donna alla quale Stefano Bettarini alludesse e si è escluso Dayane Mello perché è stata lei stessa a rivelare che con Bettarini c’è stato qualcosa anche se solo per una notte.

E allora si è pensato ad Elisabetta Gregoraci visto che i due hanno lavorato insieme a Buona Domenica proprio agli inizi della storia con Flavio Briatore. Anche perché a molti, quando Stefano Bettarini è entrato nella casa ed Elisabetta Gregoraci gli si è avvicinato per salutarla, è sembrato che abbia detto, in silenzio, “Attento a come parli”.

