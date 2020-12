anna-tatangelo:-“sono-cambiata-totalmente,-grazie-a-loro”

Dichiarazione importante della cantante e artista napoletana Anna Tatangelo che afferma di aver subito un vero e proprio cambiamento radicale.

anna tatangelo (instagram)

Anna Tatangelo è una delle donne più in voga in Italia grazie alle sue esibizioni ed ai suoi comportamenti molto raffinati. L’ex moglie di Gigi D’Alessio è uno dei personaggi dello spettacolo più ambiti e che tanto sembra poter dare ora e nel futuro prossimo.

Lo abbiamo visto, ed in parte anche scoperto, durante l’ultima edizione di All Together Now dove si è fatta notare e soprattutto è stata uno dei protagonisti insieme a Rita Pavone, J ax, Francesco Renga e Michelle Hunziker. Insomma, da lei ci si aspetta sempre il massimo ed anche questa volta non ha per niente deluso, anzi, ha sorpreso per la sua simpatia e competenza nel mondo musicale.

Una vita sempre a mille per l’Anna Tatangelo nazionale

Difficile mantenere il palco a livello così alti? Lei sembra proprio non sentire la pressione tant’è che nel recente passato l’abbiamo vista anche all’Ariston, con la possibilità di esprimersi sul palco del Festival di Sanremo. Anche in quel caso non ha per nulla deluso, anzi, è riuscita a raggiungere importanti successi dal punto di vista radiofonico.

Alla grande bravura, aggiunge anche una capacità di presentarsi sempre in maniera sensuale e molto hot. Capacità che la rendono anche e soprattutto bella da vedere, oltre che da ascoltare quando canta o commenta esibizioni di altri cantanti. Poliedrica e simpatica, non le manca proprio nessuna qualità.

L’avventura che ha cambiato radicalmente l’artista musicale

“Abbastanza difficile è descrivere l’avventura di all togheter now e quanto per mia sia stato bello e importante entrare nelle vostre case attraverso questo programma fatto di sorrisi, emozioni , musica e professionalità“: queste le parole della Tatangelo nel post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

Un modo in cui ha potuto testimoniare le proprie emozioni: “Sapete, molti mi hanno vista crescere in tv, ma la meraviglia nei vostri messaggi, o delle persone che mi fermano per strada come se mi si conoscesse per la prima volta, come se avessero ritrovato un Anna diversa…la vera Anna…mi ha fatto riflettere tanto su come le cose a volte vengano fraintese , e quanto davvero mi si conosceva poco o di quanto la vera Anna negli anni sia arrivata a tratti in maniera distorta”.

Grande emozione insomma nel commentare un programma televisivo che tanto le ha dato nel corso delle puntate andate in onda.