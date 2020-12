sonia-bruganelli-posta-una-foto-e-flora-canto-la-compagna-di-brignano-le-lancia-una-frecciatina,-la-bruganelli-le-risponde-a-tono-“quanto-sei-scema”

Spread the love











Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli formano una coppia molto solida nello spettacolo. Quando viene intervistata la sua ex, Laura Freddi le viene sempre chiesto di raccontare il suo rapporto con Paolo Bonolis e, ad un certo punto, è sembrato che questo modo di fare dei giornalisti e della stessa Laura Freddi che ha sempre risposto tranquillamente a tutte le domande, desse fastidio alla moglie di Bonolis e il web ha iniziato a fantasticare su una presunta rivalità tra le due donne. E allora, Sonia Bruganelli ha invitati Laura Freddi a fare, insieme, una diretta sui social per far vedere a tutti che si stimano e che si stanno anche simpatiche.

Paolo Bonolis scrive un post sui social e lancia una frecciatina alla moglie

Paolo Bonolis, in occasione del compleanno della amatissima figlia, Adele ha scritto sui social un post di auguri molto dolce da papà innamorato: “Sei così diversa da me, ma sei il mio piccolo capolavoro”.

Questo post lo ha scritto a corredo di una foto, la stessa che aveva pubblicato anche la Bruganelli per fare, anche lei, gli auguri alla sua bambina e il post della moglie, Bonolis lo aveva commentato così: “vorrei ricordare che ho partecipato anche io”.

Ai follower è piaciuto tantissimo che Bonolis scherzi con la moglie in questo modo.

Flora Canto scrive un commento ironico ad un post di Sonia Bruganelli

Flora Canto la compagna di Enrico Brignano e Sonia Bruganelli sono molto amiche da tanto tempo e dopo che la Bruganelli ha postao una sua foto vicino ad un cuscino griffato, Flora Canto ha commentato la foto scrivendo: “Ok mentre tu rifletti sul senso della vita io passo a prendere il cuscino e lo incollo sulla borsa!!!” Tutti hanno apprezzato la simpatia di Flora Canto e anche Sonia Bruganelli che le ha immediatamente risposto affettuosamente: “Quanto sei scema!”.

Sonia Bruganelli, che oltre ad essere impegnata dietro le quinte con i programmi del marito ha anche un suo marchio di abbigliamento happiness, segue tantissimo i figli e recentemente ha fatto sapere ad Alfonso Signorini che suo figlio Davide vorrebbe tanto partecipare al grande fratello vip pechè ama questa trasmissione. Alfonso Signorini, in diretta televisiva ha risposto a questa richiesta e ha fatto sapere che, prossimamente Davide sarà uno dei concorrenti anche se, al momento è difficile che il ragazzo possa partecipare perchè non è ancora maggiorenne.

Mi piace: Mi piace Caricamento...