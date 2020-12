simona-ventura:-fa-una-dichiarazione-d’amore.-presto-sposa?

Simona Ventura, una delle conduttrici e showgirl più amate dagli italiani, ama rilasciare dichiarazioni e confidarsi con i suoi fan

La showgirl Simona Ventura (Instagram)

Simona Ventura è una conduttrice, showgirl ed attrice italiana.

Appare per la prima volta in televisione negli anni ottanta. L’esordio ufficiale nel 1988 nel quiz di Rai 1 Domani Sposi. Lavorò come giornalista sportiva in alcuni programmi di TMC. A metà degli anni ’90 divenne uno dei volti di Mediaset. Nel corso degli anni duemila è è stata volto di punta di Rai 2 conducendo Quelli che il calcio. Il grande successo la porta perfino a condurre il Festival di Sanremo.

La vita di Simona come durante una bufera

Ci sono stati tempi d’oro per la Ventura, i tempi di Qelli che il calcio e dell’ Isola dei Famosi su Rai Due, Simona Ventura era indubbiamente una delle conduttrici più pagate d’Italia. Ma poi è arrivato il divorzio che coincideva con il suo periodo nero nel quale nessuno le affidava più programmi. Forse è proprio per questo motivo che Simona Ventura sarebbe stata quasi al verde. Corona ha lanciato la bomba che nessuno si aspettava sulla Ventura. “La Ventura fa fatica ad arrivare a fine mese“.

La showgirl è infatti finita davanti al giudice con l’accusa di evasione fiscale. La conduttrice ha reso delle dichiarazioni spontanee durante il processo a Milano per un’evasione fiscale da 500mila euro. “Mi hanno accusato di evasione fiscale e di aver frodato il fisco. Lo trovo profondamente ingiusto e per me è una profonda vergogna”.

Poi torna sempre il sereno

“In questa avventura , in cui tutta la famiglia ha fatto la sua parte , sei stato fondamentale . Mi sei stato vicino , in modo discreto , mi hai appoggiato in tutto e per tutto .Ho ritrovato ME , la mia grinta e la mia energia .Grazie“. Ecco il commento Di Simona in un suo recentissimo post di Instagram. La conduttrice si riferisce a Giovanni Terzi, il suo compagno, noto giornalista e Vicedirettore del Corriere della Sera. Grazie al loro rapporto sereno Simona riesce a vivere con serenità ed a buttarsi alle spalle gli spiacevoli eventi della sua vita. Chissà forse presto ci saranno anche le nozze.